En ünlü 'First Lady'nin gözüyle dünya tarihi: Jackie...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İKSV Galaları’nın yeni filmi Natalie Portman'ın Jacqueline Kennedy rolünde parladığı Jackie olacak. Yönetmenliğini Altın Lale’li Pablo Larrain’in yaptığı film, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastla öldürülmesinin hemen öncesi ve sonrasında eşi Jacqueline “Jackie” Kennedy’nin yaşamını konu ediniyor.

Özellikle Jacqueline Kennedy’nin yaşadığı trajediyle birlikte, üstlendiği "first lady” kimliğiyle “eş” kimliği arasında kalışına, bir günde hayatının değişmesine ve fedakârlıklarına odaklanan Jackie, Türkiye’de ilk kez, 11 Ocak Çarşamba günü, saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda sinemaseverlerle buluşacak.

ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 1963 yılında suikast sonucu öldürülmesi, özellikle ABD toplumunu derinden yaralayan, bir nesli şekillendiren en büyük olaylardan biriydi. Jackie, o sırada Başkan Kennedy ile evli olan Jacqueline Kennedy’nin suikasttan bir hafta sonra LIFE dergisine verdiği röportajı kaynak olarak alıyor ve yaşanan yıkımı suikast günü, cenaze hazırlıkları gibi gelişmeler ve aile fertleriyle ilişkiler üzerinden anlatıyor. Filmdeki performansı hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övülen Natalie Portman, Jacqueline Kennedy’yi canlandırırken, başkanın kardeşi Robert Kennedy’yi Peter Sarsgaard, First Lady’nin yardımcısını Greta Gerwig canlandırıyor.

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan Jackie, ardından Eylül’de Toronto Film Festivali'nde gösterildi. Venedik’te de En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan film, Toronto Film Festivali’nde de Platform Ödülü’ne layık görüldü. Yapımcılığını Darren Aronofsky’nin üstlendiği Jackie’de başrolü oynayan Natalie Portman'ın Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Larraín’in İngilizce çektiği ilk film olan ve oyuncu kadrosundaki isimlerle de göz alan Jackie’deki rolüyle Natalie Portman, Altın Küre’ye aday gösterildi; film Boston, Chicago, Dallas, Las Vegas, New York eleştirmenler birliklerinden ödüller kazandı.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan ve 2009’da Tony Manero ile İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi kazanan Pablo Larraín, 2012’de ülkesi Şili’nin tarihine eğilen No ile Oscar’a aday olmuştu. Post Mortem’de Pinochet darbesini eleştirirken El Club’da bir rahipler komününü ele alan yönetmen Larraín’in ünlü Şilili şairi konu aldığı Neruda adlı filmi de Jackie’den sadece iki hafta sonra ABD’de gösterime girdi.

ABD vizyonundan bir ay sonra Türkiye’de ilk kez İKSV Galaları’nda gösterilecek Jackie, Türkiye’de 20 Ocak’ta gösterime girecek.

Jackie’nin İKSV Galası biletleri, 30 Aralık Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix, İKSV ana gişe ve gösterim günü 18.00 itibariyle Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda satışa sunuluyor. Lale Kart üyeleri için ön satış günü 29 Aralık Perşembe.

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