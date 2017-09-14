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Yaşam

En talihsiz yolculuk; 4 saat sürmesi gereken uçuş 33 saat sürdü

İngiltere'den Yunanistan'a gitmek isteyen Geoff Lye'nin 2 uçuşu iptal edildi, binebildiği uçağın ise motoru alev aldı

14 Eylül 2017 21:38

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek isteyen Geoff Lye sıra dışı bir uçak yolculuğu yaşadı. Normal şartlarda 4 saat sürmesi gereken yolculuk 33 saat sürdü. İki uçuşu iptal edilen 67 yaşındaki adamın bindiği uçaklardan biri alev aldı.

Yerel saatle 13.35'te uçağa binmeyi planlayan adam kokpitteki ikaz lambası arıza verdi bu sebeple uçuş iptal edildi. 17'de gerçekleşmesi gereken diğer uçuş ise kabin ekibi çok çalıştığı için iptal edildi.

Havayolu şirketi tarafından otelde ağırlanan Lye ertesi gün Atina'dan uçağı vardı. Lye'nin bindiği uçaktan bir patlama sesi geldi ve motoru yanmaya başladı . Lye, " Arkamda oturan yolcular, motordan çıkan alevi görebildiklerini söyledi” ifadesiyle olayı anlattı.

Bu uçak da zorunlu olarak Heathrow Havalimanı’na inince, Lye’in uçuşu akşama kaldı. Lye ve arkadaşı salı günü Atina’ya gitmeye çalışırken perşembe gününün ilk saatlerinde hedefledikleri yere varabildiler.

 

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