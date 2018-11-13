En son ne zaman bir çocuğu güldürdünüz?

İnteraktif tiyatro topluluğu 'Benim Arkadaşım' özel bir gösteriyle lösemi ve kanser hastası çocukların hayatlarına dokunmaya hazırlanıyor.

"Burada Cümbüş Var" sloganıyla yola çıkan Benim Arkadaşım ekibi; Özgür Şahin ve Savaş Özdemir'in kurgulayıp hayata geçirdiği oyunla daha önce benzeri görülmemiş bir gösteriye imza atacak.

Teoman Kumbaracıbaşı, Nejat Alp, Muhammet Yıldırır ve doğaçlama tiyatro grubu Sahte Okey'in de konuk olacağı gecede zaman zaman izleyiciler de kendilerini gösterinin içinde bulabilecek.

Gecenin tüm geliri tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Türedi'nin kurucusu olduğu 'Bir Dileğim Var' Derneği'ne bağışlanacak.

'Benim Arkadaşım' tüm sanatseverleri ve yardımseverleri 17 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:00'da Caddebostan Hayal Kahvesi'ne bekliyor.