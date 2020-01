En sıradışı 10 şehir turu

Almanya başkentinin cesur ve pasaklı yeraltı kültürünü her gün saat 11.00-13.00 arası ücretsiz keşfedebilirisiniz. "Alternatif Berlin Turu'nun" yerel sanatçıları size Berlin'in sanat dünyasını en doğal haliyle gösteriyor. Bu turda metruk binalardan sokak sanatına, grafitiye ve Berlin'in en 'cool' mahallelerine kadar şehrin birçok alt kültür unsurunu görebilirsiniz. Tabii eğer cesaretiniz varsa.

Köln kokularıyla meşhurdur; mesela ünlü "4711 Köln" kolonyası ya da çikolata aromasıyla. Peki Köln'ün lağım kokusuna ne dersiniz? Köln'ün kanalizasyon sistemini ziyaret ederek bu eski Roma vilayetinin saray kalıntıları ve kanalizasyon kanallarını keşfedebilirsiniz.

Eğer badem ezmesini seviyorsanız Lübeck tam size göre bir yer. Kuzey Almanya şehri tarifi bir sır olan "Niederegger Badem ezmesi'nin" anavatanı. Lübeck'te cezbedici ve tatlı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yolunuzun üstünde Niederegger Cafe'ye ya da Niederegger Müzesi'ne uğrayabilirsiniz. Rehberin eşlik ettiği tur genellikle cumartesi günleri saat 11:30'da başlıyor.

Zeplin'in anavatanı

Friedrichshafen'da şehre havadan bakmaya? Güney Almanya'daki Zeplin'in anavatanında, modern hava gemilerini ziyaret edebilir ve bu gemilerin ne kadar yükseğe uçtuğunu tecrübe edebilirsiniz. Otuz dakikalık turda zeplin sizi Bodensee gölünün üzerine çıkarıyor ve Friedrichshafen şehrine kuşbakışı bakmanızı sağlıyor. Ne yazık ki bu eşsiz tecrübe için biletler ucuz değil.

Birçok insan meşhur Alman masalı "Fareli Köyün Kavalcısı'nı" okumuştur. Gezintiniz sırasında tıpkı kitaptaki gibi, bir kavalcının o büyülü kavalını çalışı sizi küçük Hamelin köyünün tarihine sürükleyecek ve masalı tekrarlayacak. Sadece kavalcının evini ve diğer mekanları ziyaret etmeyecek, aynı zamanda bu turda masalla ilgili mitleri de öğreneceksiniz.

Bu yılki Oktoberfest'i (Ekim Panayırı) kaçırdınız mı? Telaşa gerek yok çünkü "Bira Turu" size Münih'in birahanelerini, bira bahçelerini ve bira kültürünü tanımanız için rehberlik edecek. Münih'teki en bilindik biralar Hofbräu, Augustiner ve Paulaner. Bu tura katılıp biraların tadına bakmak mümkün.

Bavyera eyaletinde deniz seviyesinden 2 bin 962 metre yükseklikteki Zugspitze Almanya'nın en yüksek dağı. Eğer gezintinizi başka bir yükseklikte yapmak ve Bavyera'yı yukarıdan keşfetmek isterseniz, "Zugspitze Buzul Turu'na" katılabilirsiniz. Zugspitze dağı doğrudan iki ülke arasında uzandığı için, aynı gün Avusturya ve Almanya'da bulunma imkânı var.

Beatles'in hikâyesi burada başladı

Efsanevi Beatles grubu genellikle Liverpool'la anılsa da, hikâyesi Hamburg'da başlıyor. "The Beatles Turu" sizi 1960'lara ve grubun ilk sahneye çıktığı yere götürüyor. Her gün saat 17.00'de başlayan tur bir yandan sizi Hamburg'da gezdirirken diğer yandan The Beatles'ın geçmişine tanıklık etmenizi sağlıyor.

Almanların favori içeceği sadece bira değil. Almanya'nın elmalarının üçte ikisinin yetiştirildiği bölgeyi turlarken aynı zamanda Ebbelwei olarak bilinen Frankfurt'un elma şarabının tadını da çıkarabilirsiniz. Bir saatlik "Ebbelwei Ekspres" turuyla tarihi şehri, geleneksel elma şarabı barlarını ve Frankfurt'un elma şarabı bölgesini keşfe çıkabilirsiniz.

Noel kapıdayken Nürnberg dünyanın dört bir köşesinden turistleri şehirde büyülü bir gece yaşamaya davet ediyor. Rehberin eşlik ettiği bir tramvay turuyla bir yandan sıcak şarabınızı yudumlayıp zencefilli kekinizin keyfini çıkarırken diğer yandan Almanya'nın eski ışıl ışıl köyünde tarihi bir tura çıkabilirsiniz. Turun hemen ardından meşhur geleneksel Noel pazarını gezebilirsiniz.