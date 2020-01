En sevilen 10 yılbaşı şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı. Dijital müzik yayıncısı SMG, içimizi neşeyle dolduran Jingle Bells’ten sevdiklerinden uzak olanları yola düşürecek Driving Home for Christmas’a kadar en sevilen 10 yılbaşı şarkısını listeledi.

1- Anne Murray - Baby, It's Cold Outside

Melodisi oldukça huzur veriyor ama sözlerine biraz kulak verirseniz, keyifli bir şarkı olduğunun farkına varacaksınız. Bahanelere yer bırakmayan şarkıdaki çift kesinlikle çok eğlenceli.

2- Ariana Grande - Santa Tell Me

Genç şarkıcı, enerjinizi bir anda yükseltecek şarkısı ile kısa sürede yılbaşı şarkıları listelerinde yerini aldı. İçinizde tarif edemediğiniz bir mutluluk varsa dikkat edin, bir yerlerde bu şarkı çalıyor olabilir.

3- Bette Midler - Cool Yule

Birçok kez cover’ı yapıldı ama Bette Midler’ın yeri başka. Bunda, şarkıcının aynı zamanda aktris ve şov insanı olmasının da etkisi büyük. Alışveriş merkezinin ortasında gelen dans etme isteğinize karşı koymayın, size eşlik eden birileri muhakkak çıkacaktır.

4- Chris Rea - Driving Home for Christmas

Bu şarkıyı duyar duymaz hepimizin aklına aynı görüntü geliyor: Chris Rea’nın sesi eşliğinde karlı yolda ilerleyen otomobil. Özellikle sevdiklerinden uzakta olanların bir anda kendilerini yolda bulmalarına neden olabilecek bu şarkı sadece yılbaşında değil, yılın her gününde yol müzikleri listemizde yerini alıyor.

5- Dana - It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas

Semiha Yankı ile başlayan maceramızdan tam beş yıl önce, Dana Rosemary Scallon, bilinen ismiyle Dana, 1970 yılında All Kinds of Everything şarkısıyla İrlanda adına Eurovision’u kazanmıştı. Onun huzurlu sesi yeni yıla girerken de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

6- Alice Lange - Jingle Bells

Çocukken, Happy Birthday ile birlikte öğrendiğimiz yabancı şarkıların başında gelir Jingle Bells. Bu yorumda, şarkıyı girişinden tanımayabilirsiniz ama ‘Dashing through the snow’ sözlerini duyar duymaz, içinizi yine çocukluğunuzdaki gibi bir neşe kaplayacak.

7- Meghan Trainor - I'll Be Home

50’li ve 60’lı yılların şarkılarından etkilenerek retro tarzı benimseyen 23 yaşındaki şarkıcı, yılbaşı şarkısı cover’ı için de, yine o yıllardan bir parça seçmiş. Yağan kara sıcak bir ortamda pencereden bakıyorsanız, bu şarkı kesinlikle çok iyi bir fon oluşturacak.

8- Michael Buble - Save The Last Dance For Me

Eğer bu şarkıyı duyduğunuzda yanınızda dans edebileceğiniz bir partneriniz varsa, nerede olduğunuzun hiçbir önemi kalmayacak. Alışveriş merkezi, eğlence merkezi ya da sokak; artık hepsi sizin için birer dans pisti…

9- The Great British Barbershop Boys - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

Dean Martin, Kylie Minogue, Rod Stewart… Bu şarkıyı kimler söylemedi ki... Tarzları farklı olsa da, şarkının verdiği keyif değişmedi. Bu kez çok farklı bir yorum sizleri bekliyor; a capella cover’a, ‘bu sesle asla şarkı söylemem’ diyenler de ıslıkları ile eşlik edebilir.

10- Willie Nelson - Frosty the Snowman

İşte birçok kişiyi çocukluğuna götürecek bir yılbaşı şarkısı daha. Özellikle mızıkayı duymanız ile birlikte, küçükken deneyip tüm ev halkının başını ağrıttığınız günleri hatırlayabilirsiniz. Yüzünüzde büyük bir gülümsemeyle kendinizi şarkının ritmine bırakmanın tam zamanı.