En sadık kentliler Kahramanmaraşlılar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı doğum yeri istatistiklerini açıkladı. Doğduğu ilde ikamet eden ve nüfus oranı en yüksek il Kahramanmaraş olurken, İstanbul'da yaşayan ve doğum yeri farklı bir il olanlar arasında ise Sivas doğumlular birinci sırada yer alır. Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü doğduğu ilden farklı bir ilde yaşıyor.

TÜİK’in istatistiklerine göre, Türkiye'de yaşayan T.C. vatandaşlarının yüzde 96,8'i Türkiye, yüzde 1,3'ü ise yurt dışı doğumlu bulunuyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşlarının yüzde 65,5'i doğduğu ilde, yüzde 31,3'ü ise başka bir ilde ikamet ediyor. Bir başka ifadeyle her 10 kişiden 3'ü doğduğu ilden farklı bir yerde yaşıyor.

Doğduğu ilde ikamet eden nüfus oranı en yüksek il yüzde 90,4 ile Kahramanmaraş olurken, bu ili yüzde 89,7 ile Şanlıurfa ve yüzde 89,6 ile Adıyaman izledi. İkamet ettikleri ilde doğan kişilerin oranının en düşük olduğu il yüzde 30,4 ile Yalova oldu. Yalova'yı sırasıyla yüzde 42,9 ile Kocaeli ve yüzde 43,7 ile Tekirdağ takip etti.

En yüksek nüfusa sahip İstanbul'da yaşayan ancak doğum yeri farklı bir il olanlar arasında Sivas doğumlular birinci sırada yer alırken, bunu, Ordu ve Tokat doğumlular izledi.

İkinci büyük nüfusa sahip il Ankara'da, ilk sırada doğum yeri Çorum olanlar gelirken, ikinci sırayı Yozgat ve üçüncü sırayı ise Çankırı doğumlular oluşturdu.

En yüksek nüfusa sahip üçüncü il İzmir'de ise en çok Manisa doğumlular ikamet ederken, Manisa'yı sırasıyla yurtdışı ve Erzurum doğumlular takip etti. Doğum yeri yurtdışı olup İzmir'de yaşayanlar arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 48,7 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul doğumlular ülkenin yüzde 10’unu oluşturuyor

Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşlarının doğum yerleri incelendiğinde yüzde 9,5'inin doğum yerinin İstanbul olduğu görüldü. Ankara yüzde 4,3 ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı yüzde 3,3 ile İzmir, yüzde 2,8 ile Konya ve Şanlıurfa izledi.

Türkiye'de ikamet eden ancak yurtdışında doğan T.C. vatandaşlarının, doğdukları ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 37,6 ile Bulgaristan doğumlular yer aldı. Bulgaristan doğumluları sırasıyla yüzde 22,2 ile Almanya, yüzde 4,3 ile Makedonya, yüzde 2,9 ile Hollanda ve yüzde 2,6 ile Belçika doğumlular takip etti.

Daha önce 10 yılda bir yapılan genel nüfus sayımlarından elde edilebilen doğum yeri bilgisi, bu çalışmayla artık her yıl idari kayıtlara dayalı olarak üretilebilecek.