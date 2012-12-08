En küçük mumya 1.5 yaşında

Amasya'da Anadolu'nun en geniş mumya ailesi olarak belirtilen 14. yüzyıldan kalma mumyaların en küçüğünün 1.5 yaşında olduğu belirtildi.

İlhanlılar döneminde Moğollar tarafından zehirlenerek ya da boğularak öldürüldükleri tahmin edilen Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyin, Amasya'da hükmetmiş İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve 2 çocuğuna ait olan mumyaların iç organlarıyla mumyalayan Müslüman Türkler olduğunu belirten araştırmacı-yazar Hüseyin Menç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce Kültür Bakanlığı ile National Geographic kanalının ortak yaptığı çalışma sonucu röntgenleri çekilen mumyalara endoskopi yapılıp, ayrıca yaşlarının tespit edildiğini söyledi.

Menç yapılan araştırmalar sonucunda, Anadolu Nazırı Cumudar’ın 56, İşbuğa Noyin’in 30, erkek çocuğunun 3.5, kız çocuğunun ise 1.5 yaşında olduğunun belirtti.

Menç, “Hepsinin de öldürüldüklerinde gözlerinin ve ağızlarının açık olduğu görülüyor. Özellikle küçük kız çocuğunun gülümsüyor gibi olması ise çok şaşırtıcıdır” dedi.



Mumyaların Amasya Müzesi’nin özel bir bölümde sergilendiğini ifaden eden Menç, müzeye ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.