‘En iyisi Viyana en kötüsü Bağdat’



Mercer adlı danışmanlık şirketi dünya genelindeki 223 kentin yaşam kalitesini değerlendirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, dünya sıralamasında en iyi yaşam kalitesine sahip kent Avusturya'nın başkenti Viyana olarak tespit edildi. 2'nci sırada İsviçre'nin Zürih kenti, 3'üncü sırada ise Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yer aldı.

Almanya'da Münih başı çekiyor

Münih 2014 yılında Almanya'da en yüksek yaşam kalitesine sahip kent olarak belirlendi. Listede ilk 10'da toplam 3 Alman kenti bulunuyor. Münih toplam sıralamada 4'üncü sırada yer alırken, Düsseldorf 6'ncı sırada, Frankfurt ise 7'nci sırada yer aldı. Başkent Berlin ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Asya kıtasını kapsayan listede ise Singapur'un Singapur kenti en iyi yaşam kalitesine sahip kent olarak belirlendi. Singapur'u sırayla Japonya’nın Tokyo, Kobe, Yokohama ve Osaka kentleri takip etti.

Asya'da en kötü yaşam kalitesine sahip kentler arasında ise son beş sırada Tacikistan'ın Duşanbe (genel sıralamada 209'uncu sırada), Bangladeş'in Dakka (genel sıralamada 208'inci sırada), Türkmenistan'ın Aşkabad (genel sıralamada 206'ıncı sırada), Kırgızistan'ın Bişkek (genel sıralamada 204'üncü sırada) ve Özbekistan'ın Taşkent (genel sıralamada 202'nci sırada) kentleri yer aldı.

En kötü Bağdat

Genel sıralamada dünya genelinde yaşam kalitesinin en düşük olduğu son beş kent ise şöyle: 219'uncu sırada Yemen'in Sanaa kenti, 220'inci sırada Çad'ın N'Djamena kenti, 221'inci sırada Haiti'nin Port-au-Prince kenti, 222'inci sırada Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bangui kenti ve 223'üncü yani son sırada da Irak'ın Bağdat kenti yer aldı.