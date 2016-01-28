Yüz yılın en iyi filmi "Yol" seçildi

Edebiyat dergisi Notos'un Türk Sineması için ayırdığı ve 383 kişinin katıldığı soruşturmasında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı yönetmenliğini Şerif Gören'in üstlendiği "Yol" filmi yüz yılın birincisi seçildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 10'uncu yılını dolduran edebiyat dergisi Notos’un, her sene şubat ayında sonuçlarını açıkladığı "büyük soruşturma"sında yeni ‘Yüzyılın 40 Filmi’ açıklandı. Soruşturmaya katılan 383 kişi, toplam 287 filmden en iyi 40 filmi seçti. Belirlenen filmlerden ilk üç sırayı senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı Şerif Gören’in yönettiği ve 1982 Cannes Film Festival’inde büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanan "Yol" filmi birinci olurken, Nuri Bilge Ceylan’ın "Bir Zamanlar Anadolu"su da ikinci sırayı izledi. Listenin üçüncü sırasında yine Yılmaz Güney'in hem senaryosunu yazdığı hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı "Umut" filmi yer aldı.

En iyi 40 filmin ilk 10 sırası şu şekilde.

1 Yol (Şerif Gören, 1982)

2 Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan, 2011)

3 Umut (Yılmaz Güney, 1970)

4 Sevmek Zamanı (Metin Erksan, 1965)

5 Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1987)

6 Masumiyet (Zeki Demirkubuz, 1997)

7 Anayurt Oteli (Ömer Kavur, 1987)

8 Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1977)

9 Susuz Yaz (Metin Erksan, 1963)

10 Sürü (Zeki Ökten, 1978)

Listenin tamamına yarın çıkacak olan Notos dergisinden ulaşılabilir.