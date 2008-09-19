Madonna'nın yönetmen eşi Guy Ritchie, son filmi 'The RocknRolla'nın tanıtımı için katıldığı bir radyo söyleşisinde, "En iyi seks 4 saniyeliktir" dedi.



Radyo programının sunucusu Ritchie'ye, "Filmde kahramanlar neredeyse bir saat flört ediyor ve bir anda birlikte oluyorlar ama seks sadece 4 saniye sürüyor. Neden?" diye sordu. Ünlü yönetmenin bu soruya yanıtı ise "Çünkü en iyi seks 4 saniyeliktir!" oldu.



Ritchie sahneyle ilgili şu açıklamayı da yaptı: "Erkek oyuncumuz Gerry Butler, boğazında enfeksiyon olduğu için öpüşemiyordu, dolayısıyla seks kısmı da o kadar sürdü."

