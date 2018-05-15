En iyi öğrenci şehri Londra seçildi

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA genelinde 50 bin öğrenci baz alınarak hazırlanan rapora göre, İngiltere’nin başkenti Londra, üniversite öğrencileri için en iyi şehir seçilirken, İstanbul listenin 67\'nci sırasında yer aldı. Buna karşın Londra’da öğrencileri en çok zorlayan şey ise yaşam pahalılığı olarak belirlendi.

Ajans Press, öğrenciler için en iyi şehirler araştırmasını inceledi. QS World University verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, İngiltere’nin başkenti Londra, üniversite öğrencileri için en iyi şehir seçildi. Dünya genelinde 50 bin öğrenci baz alınarak hazırlanan raporda, istihdam alanında İstanbul 67\'nci sırada yer alırken, çekicilik kategorisinde 91\'inci alım gücünde 47, öğrencilerin görüşü kategorisinde ise 49 sıraya yerleşti.

ÖĞRENCİLERİ YAŞAM PAHALILIĞI ZORLUYOR

Öğrencilerle ilgili geçtiğimiz yıl medyaya 245 bin 480 haber çıkışı yansırken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 110 bin 168’i buldu. Medyaya yansıyan haber başlıklarında öğrencilerin en çok işsizlikle konuşulduğu öne çıktı. Elde edilen veriler, şehirdeki iyi üniversitelerin sayısı, istihdam oranı, kültür çeşitliliği ve yaşam kalitesi gibi faktörler incelenerek hazırlandı. Öğrenciler yapılan araştırmada şehirlerde çekici gördükleri özellikleri, avantajları ve dezavantajları dile getirdi. Listede Londra’yı birinci sıraya taşıyan özellikler ise şehirdeki müzeler, tiyatrolar, sinema, restoranlar, kültürel yaşam, üniversitelerin kalitesi, öğrencilerin rahat iş bulabilmeleri, uluslararası yapısıyla farklıklara daha açık olması, ülke dışındaki öğrencilerin yabancılık çekmemesi ve dışlanmaması şeklinde sıralandı. Buna karşın Londra’da öğrencileri en çok zorlayan şey yaşam pahalılığı olarak görüldü.

TOKYO VE VICTORIA TAKİP ETTİ

Araştırmada birçok şehir mevcutken Londra’yı ikinci sırada Japonya’nın başkenti Tokyo, üçüncü sırada Avustralya’nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne, dördüncü sırada Montreal (Kanada) beşinci sırada ise Paris (Fransa) takip etti. En iyi öğrenci şehirleri sıralamasının ilk 10’unda yer alan diğer şehirler ise; Münih, Berlin, Zürih, Sidney ve Seul şeklinde sıralandı.