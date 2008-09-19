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Yaşam

En iyi giyinen kadınlar arasında

Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, 2008’in en iyi giyinen 10 kadınından biri seçildi.

19 Eylül 2008 03:00

Amerikan dergisi, “first lady” adayını Jacqueline Kennedy’ye benzeterek “Siyaset hiç olmadığı kadar sert olabilir;ancak Obama akıllara ünlü eski bir first lady’yi getirecek, parlak görünümüyle kampanya boyunca güvenle durdu” cümlesini kullandı.

44 yaşındaki uzun boylu, atletik eski avukat Michelle Obama’nın, People’ın listesindeki en yaşlı kadın olması dikkat çekti. People, Michelle Obama’nın listeye girmesine neden olan görüntüsünde tasarımcı Mario Pinto, Isabel Toledo ve mücevherci Tom Binns’in payı olduğunu yazdı.

People’ın listesine giren, diğer iyi giyinen kadın ünlüler arasında Rihanna, Fergie, Gwyneth Paltrow ve Charlize Theron bulunuyor.

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