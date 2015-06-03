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Sağlık

'En iyi gece uykusu için yatağa çırılçıplak girin'

Amerikan Ulusal Uyku Derneği'nden dikkat çeken araştırma...

03 Haziran 2015 17:56

Amerikan Ulusal Uyku Derneği'nin yaptığı uluslararası bir araştırmaya göre her üç yetişkinden bir tanesi çıplak uyuyor. Dr. Sarah Brewer, "Çırılçıplak uyumak vücut ısınızı düzenliyor ve en iyi gece uykusunu geçirmenizi sağlıyor" dedi.

 

‘Vücut ısısı düşünce uykuya daha hızlı dalınıyor’
 

Brewer, bunun sebebinin çıplak insanların vücut ısısının düşmesiyle daha hızlı uykuya dalması ve daha kaliteli uyuması olduğunu söyledi. Araştırmaya göre pijamalardan kurtulmak, ayrıca yatakta vücut ısısnın yükselmesini önleyerek cilt sorunlarını da çözebilir.

Dr. Brewer ayrıca çıplak uyumanın faydaları ile ilgili olarak şunları da söyledi, "Özellikle yaz aylarında havalandırılmış bir odada çıplak uyumak sıcak havanın getirdiği cilt problemlerini de yok edebilir. Erkeklerde çıplak uyumak ise testosteron seviyesini dengeliyor. Ayrıca çıplak uyumak hem kadın hem de erkeklerin kendisini daha seksi hissetmesini sağlıyor ve çiftler arasındaki bağı güçlendirerek, vücutları konusunda özgüveni de artırıyor."

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