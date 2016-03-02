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Kültür-Sanat

'En İyi Film Müziği' Oscar'ını kazanan Ennio Morricone'nun 37 yıllık Oscar macerası

Morricone 2007 yılında Oscar jürisi tarafından da 'Oscar Onur Ödülü'ne layık görülmüştü

02 Mart 2016 17:10

Tüm dünya Leonardo DiCaprio'nun 'En İyi Erkek Oyuncu Dalında' Oscar'ı almasını konuşsa da 88. Akademi Ödülleri'nde dikkati çeken bir başka durum da, pek çok klasik film müziklerinde imzası bulunan İtalyan bestekar Ennio Morricone'nin , Akademi Ödülleri'ndeki 5 adaylığının ardından  The Hateful Eight filmine yaptığı  soundtrack L'Ultima Diligenza di Red Rock ile ilk kez 'En İyi Film Müziği Dalında' oscar ödülünün sahibi olmasıydı.  

Morricone müzik serüvenine doğduğu şehir Roma'da başladı. Annesinin ondaki müzik yeteneğini keşfetmesi üzerine Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazdırdığında Morricone'nin hayatı da değişecekti. Ünlü bestekar okulunu dereceyle bitirdi.

Morricone dünyaya adını ünlü İtalya yönetmen Sergio Leone'nin 'Dollar' içlemesi filmlerine yaptığı müziklerle duyurdu. 'İyi, Kötü, Çirkin' filmi 1966 senesinde tüm dünyada konuşuldu Filmin müziklerini yapan Morricone'de bu dönemde ABD'ye giderek birçok konser verdi. İlk ödülünü 1969 senesinde alan İtalyan bestekar bu dönemden günümüze kadar Grammy'den, Bafta'ya kadar 20'den fazla müzik ödülüne layık görüldü. Morricone 2007 yılında Oscar jürisi tarafından da 'Oscar Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Dünyaca ünlü İtalyan bestekar daha önce Oscar'a, Days of Heaven, The Mission, The Untouchables, Bugsy, Melena filmlerine yaptığı müziklerle aday gösterilmiş ancak ödülü kazanamamıştı. 

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