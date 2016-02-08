Yönetmenler Birliği Ödülleri verildi: 'En İyi Film' Diriliş, 'En İyi Yönetmen' Inarritu

Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 68.kez düzenlenen Yönetmenler Birliği Ödülleri (DGA) sahiplerini bulurken, geceye damgasını vuran Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yönettiği Diriliş filmi oldu.

1938'den günümüze Hollywood'un en iyi yönetmenlerini seçen Amerikan Yönetmenler Birliği'nin düzenlendiği Yönetmenler Birliği Ödülleri bu yıl 68.kez sahiplerini buldu. 12 dalda Oscar adayı Alejandro Gonzalez Inarritu'nun Diriliş'i gecenin en iyi filmi seçildi. Meksikalı yönetmen İnarritu geçen sene de Cahilliğin Umulmayan Erdemi (Birdman) ile En İyi Film ödülünün sahibi olmuştu.

Yönetmenler Birliği Ödülleri'nin diğer kazananları

En iyi yönetmen

Alejandro Gonzalez Inarritu - Diriliş

Drama dizisi dalında en iyi yönetmen

David Nutter - Game of Thorones

Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen

Chriss Adisson - Veep

İlk uzun metraj deneyimi yaşayan ilk yönetmen

Alex Garland - Ex Machina

Belgesel dalında en iyi yönetmen

Matthew Heineman - Cartel Land