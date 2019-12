En iyi devam filmi: Baba II

Tüm zamanların en iyi devam filmi, Brando’nun başrol oynadığı, Coppola imzalı Baba II seçildi



Her filmin devamı merakla beklenir. Bu yaza damgasını vuracak yapımların da devam filmleri olacağı konusunda tartışmalar sürerken, Times Online internet sitesi ilkini gölgede bırakmayı başaran devam filmlerini seçti. Listede yok yok, ancak elbette öne çıkan filmler var. İlk sırayı Baba 2 / Godfather 2 alırken, Terminator 2: Judgement Day, Aliens ve Before Sunset gibi filmler de hemen kendilerini belli ediyor.



1- Baba 2

Yalnızca en iyi devam filmlerinden biri olarak değil, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen Baba 2, tartışmasız bir Francis Ford Coppola harikası. İlk filmin yarısı Marlon Brando’nun canlandırdığı Vito Carleone’nin ailesini korumak uğruna suç ve suçlularla dolu hayatta kalma mücadelesini izleyiciye sunarken, diğer yarısı da oğlu Michael’ın ailesini birarada tutmaya çalışmasını anlatmıştı. Altı Oscar kazanmış devam filmi ise mafya filmlerini adeta yeniden şekillendiriyor ve izlenmediği takdirde seyirciye çok şey kaybettireceğini hatırlatıyor.



2- Mad Max 2

Sinemaseverlerinin kalbinde kendine ayrı bir yer edinen Mad Max 2, ilkinin de önüne geçmeyi başarıyor. İlk filmde ailesini kaybeden Max, bu filmde çetelerin baskısı altında yaşamaya çalışan bir grup insanın yanında yer alıyor ve onları koruyor. Sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden bazılarını barındıran 1981 yapımı film, Mel Gibson’ın da hayran kitlesini çoğalttığı yapım olarak hafızalara kazınmıştı.



3- The Dark Knight

Batman Begins’in Batman filmlerine farklı bir bakış açısı getirdiği ve yarasa adamı da alıştığımızın aksine daha insani bir yönden görmemizi sağladığı düşünülürse, The Dark Knight da bir devam filmi sayılır. Hem de ne devam filmi! Kara Şövalye’nin eksiklikleri, kahramanlığı, yüreği ve ona dair daha pek çok şeyi bulmanın mümkün olduğu film, 2008’in en fazla gişe hasılatı yapan yapımlarından biri olmuştu. Heath Ledger’ın yarattığı yeni Joker portresi ise filmin diğer hiçbir Batman filmine benzememesini ve unutulmazlar arasında yerini almasını sağlıyor.