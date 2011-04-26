En inançlı ikinci ülke Türkiye

T24 - Dünya çapında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 23 ülkede gerçekleştirilen ‘inanç araştırması’çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye, yüzde 91 ile ‘Allah’a inanların en çok yaşadığı 2’nci ülke oldu.

Yüzde 2’lik ateist sayısı ile dünyada 18’inci sırada yer alan Türkiye’de, evrime inananların oranı ise yüzde 19 olarak belirlendi. Türkiye, evrime inananlar sıralamasında 20 ülkeyi geride bıraktı.

Kanada merkezli araştırma şirketi Ipsos ve Reuters haber ajansının ortak çalışması olan “İlahi varlık, evrim ve ölümden sonra hayat” isimli araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 ülkede yapılan araştırma 18 bin 829 kişi ile görüşülerek hazırlandı. Araştırmada Türkiye, 23 ülke içinde en inançlı ikinci ülke oldu. Anket sonucunda Tanrı’ya inananların genel oranı yüzde 51 olarak belirlenirken bu oran Türkiye’de yüzde 91 çıktı. Ipsos yetkililerinden Bobby Duffy araştırma ile ilgili, “Bu anket ma-nevi yaşamın toplum için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ruhsal bir varlığa ve ölümden sonra yaşama inananlar yoğunlukta çıktı. Ancak dini inancından emin olmayanların oranının fazlalığı da dikkat çekti” diye konuştu.



İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar

-Türkiye’de birden fazla Tanrı’nın varlığına inananların oranı yüzde 2 iken Hindistan yüzde 24 ile birinci oldu.

-Ölümden sonra ne yaşanacağını bilmediklerini söyleyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 14. İsveç ise yüzde 41 ile ilk sıraya oturdu

-Türkiye’de tanrıya inanmayanların toplam nüfusa oranının yüzde 2 olduğu belirlendi. Dünyada bu oran yüzde 18.

-Cennet ve cehenneme inanan Türkler yüzde 52’lik oranla Endonezya’dan sonra ikinci sıraya oturdu.

-Türklerin yüzde 2’si dini inancından emin değil. Bu oran İsveç’te yüzde 24.

-Türkiye ankette reenkarnasyona en az inanan ülke çıktı.

-Amerika’nın yüzde 4’ünün cennete inanıp cehenneme inanmadığı raporda Türklerin oranı yüzde 0.

-Türkiye’de evrime inananların oranı ise yüzde 19 olarak belirlendi.

-Tanrı’ya en az inanan ülkenin Fransa olduğu açıklandı.



Tanrıya en çok inanan 10 ülke

1- Endonezya %93

2- Türkiye %91

3- Brezilya %88

4- G. Afrika %83

5- Meksika %78

6- ABD %70

7- Arjantin %62

8- Hindistan %56

9- Rusya %56

10- Polonya %51



Evrime en az Suudi Arabistanlılar inanıyor

Aynı araştırmada bu kez 24 ülkede Evrim teorisine olan inanç da soruldu. Türkiye, yüzde 19’la 21’inci sırada yer aldı.

1- İsveç %68

2- Almanya %65

3- Çin %64

4- Belçika %61

5- Japonya %60

6- Fransa %55

7- İngiltere %55

8- Macaristan %55

9- İspanya %53

10- Avustralya %51

11- Kanada %45

12- G. Kore %41

13- İtalya %40

14- Hindistan %39

15- Polonya %38

16- Arjantin %37

17- Meksika %34

18- ABD %28

19- Rusya %26

20- Brezilya %22

21- Türkiye %19

22- G. Afrika %18

23- Endonezya %11

24- S. Arabistan %7





