En ilginç yılbaşı adetleri

Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların yıllardır süregelen yılbaşı inanışları günümüzde de etkisini sürdürüyor. En ilginç inanışlardan biri de Hollanda'ya ait. Hollanda'da, hem bir önceki yılın ruhlarını göndermek hem de yeni yılı karşılamak için sokaklarda yakılan ateşlerde yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor.

İnsanların yeni yılın güzel geçmesi için inandığı bazı inanışlar şu şekilde:

- Çinliler, kutlamalara başlamadan önce geçen yıldan kalan kötü şansı göndermek için evlerini iyice temizliyorlar. Ayrıca şans ve bereket getirmesi için evlerine çeşitli çiçek ve bitkiler satın alıyor ve kırmızı zarfların içinde çocuklara şans parası dağıtıyorlar.

- Japonlar, yeni yılı karşılarken hem kötü ruhları kovması hem de mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapılarının önüne ip asıyor. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise kahkaha atmaya başlıyorlar. Bunun nedeni de neşeli ve şanslı bir yıl geçirmek.

- Hollanda'da hem bir önceki yılın ruhlarını göndermek hem de yeni yılı karşılamak için sokaklarda yakılan ateşlerde yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor.

- İsviçre'de yeni yılda insanlar iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler ve şapkalar giyerek yeni yılı karşılıyorlar.

- Almanya'da yılbaşında insanlar eritilmiş kurşunu soğuk suya atarak, kurşunun şeklinden geleceği tahmin etmeye çalışıyor.

- Danimarkalılar eski tabaklarını yılbaşı gecesi için saklıyor ve gece yarısından önce en sevdikleri arkadaşlarının kapılarının önünde kırarak hem onu sevdiklerini gösteriyor, hem de kötü şansın gitmesini amaçlıyor.

- İspanya'da en önemli gelenek ise yılbaşında üzüm yemek. Saatler gece yarısını göstermeden önce herkes 12 üzüm tanesini hazırlıyor ve gece tam 00.00'da üzümlerini yiyor.

- İngiltere'de yılbaşında gece yarısı eve gelen ilk kişinin şans getirdiğine inanılıyor ve bu kişi gelirken para, ekmek, kömür gibi hediyeler getiriyor.

- Avustralya, güney yarım kürede bulunduğundan yılbaşı yaza denk geldiği için genellikle piknik yapılarak veya denize girilerek kutlanıyor.”



Anadolu'daki ilginç inanışlar



Türkiye'de ise insanlar yılbaşına girerken yeni yılın güzel geçmesi için bazı yörelerde çeşitli adetleri yerine getiriyor.

İşte o adetler:

“Yılbaşı sabahı oluktan en erken kim su getirirse o zengin olur. Yılbaşına dört beş gün kala değirmen kurulur, un kapları doldurulur, yeni yıla dolu kaplarla girilir ki o yıl un kapları hep dolu olsun. Yılbaşı gecesi eve öküz çıkartılır. Öküz eve girerken sağ ayağını atarsa o yıl bereketli geçeceğine inanılır.

Yılbaşı gecesi evin kadını fasulye tanelerini, evde bolluk ve bereket olsun diye evin duvarlarına fırlatır.”