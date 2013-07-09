En girişimci üniversite ODTÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 'Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'nin bu seneki galibinin 86 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi olduğunu bildirildi.

23 ayrı gösterge

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklanan sonuç 23 ayrı göstergeye göre sıralanıyor. Endeksin oluşturulurken üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini, patent ve lisansları olup olmadığını, yenilikçilik ve girişimcilik kültürlerini, ekonomik katkı ve ticarileşme gibi temel özelliklerini masaya yatırdıklarını vurgulayan Bakan Ergün, TÜBİTAK tarafından hazırlanan endeksi öğrencilere yardımcı olması için bu yıl üniversite tercihlerinden önce açıkladıklarını söyledi.

Sabancı üniversitesi ikinci

Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesinin açıklandığı toplantıda konuşan Ergün, “Bu sene 86 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilik konusunda birinci oldu. Endekste 85.8 puanla Sabancı Üniversitesi ikinci, 82.7 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi üçüncü, 76.3 puanla Boğaziçi Üniversitesi dördüncü oldu”

Nihat Ergün ayrıca, öğretim üyesi sayısı 50’nin altına olan üniversiteleri endekse dahil etmediklerini, bu sene 136 üniversite arasından ilk 50 üniversiteyi seçtiklerini belirtti. Yaptıkları bu sıralamanın en başarılı üniversiteleri gösteren bir sıralama olmadığını vurgulayan Ergün, endeksin üniversitelerin eğitim kalitesini incelemediğini, girişimcilik ve yenilikçilik konusuyla sınırlı tutulduğunu belirtti. Ergün, ellerindeki verileri toparlama konusuna çok ilgi göstermeyen üniversitelerin geçen sene endeksin açıklanmasından sonra bu verileri toparlamaya başladıklarını anlatarak, “Bu seneki endeks sonuçlarına göre yeni bir üniversite daha ilk 10’a girdi. Geçen sene ilk 20’de olmayan 3 üniversite ilk 20’ye girdi. Geçen sene ilk 50’de olmayan 8 üniversitenin de ilk 50’ye girdiğini görüyoruz. Bu da endeksin ne kadar dinamik ve güncel unsurlar içerdiğini göstermektedir. Bazı üniversiteler sıralamasını çok yukarı çıkardı. Anadolu Üniversitesi 21 puan birden yükseldi, 37’nci sıradan 16’ncı sıraya çıktı. Fatih Üniversitesi geçen sene ilk 50 içerisinde yer almazken, bu sene 39’uncu sıraya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi de 8 sıra birden yükseldi” dedi.

3 yılda 1134 gence sermaye desteği

Bakan Ergün, girişimcilik ve yenilikçilik konularının Türkiye’nin hayati gündem maddeleri arasında yer almasını istediklerine dikkati çekerek, dünyada kurulan başarılı firmaların ya yeni üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan kişiler tarafından kurulduğuna vurgu yaptı. Üniversite mezunlarının iş aramasının doğal olduğunu belirten Ergün, “Ama asıl bizim istediğimiz iş kuran, yenilikçi dinamik gençler olmaları” diye konuştu. Ergün, teknogirişim sermaye desteğinden 3 yılda 1134 kişinin yararlandığını, üniversite ve sanayi ikilisini birbirinden ayrılmaz parçalar olarak görmek gerektiğini dile getirdi.

Diğer üniversiteler

ODTÜ, Sabancı, İhsan Doğramacı Bilkent, Boğaziçi, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Koç, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Hacettepe, Selçuk, Gazi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege, Yıldız Teknik, Anadolu, Çukurova, Yeditepe, Çankaya, Atılım, Erciyes, Süleyman Demirel, Kocaeli, Bahçeşehir, Akdeniz, Ankara , Mersin, Gaziantep, Uludağ, Karadeniz Teknik, Düzce, Dokuz Eylül, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Fırat, İzmir Ekonomi, İstanbul, Atatürk , Niğde, Fatih, Melikşah, Okan, Pamukkale, Işık, Ondokuz Mayıs, Kadir Has, Afyon Kocatepe, Gaziosmanpaşa, Başkent, Eskişehir Osmangazi ve İstanbul Şehir Üniversitesi.