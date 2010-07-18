En geçerli meslekler hangileri

T24 - İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com'un, 2010'un ikinci çeyrek verilerini içeren "Yenibiriş İstihdam Raporu"na göre, iş dünyası ilk çeyrekte olduğu gibi, en fazla "satış temsilcisi" aradı.



Geçen yılın aynı döneminde en fazla rağbet gören pozisyon, satış temsilcisi olurken, sıralamada daha gerilerde bulunan muhasebe elemanı pozisyonu üçüncü sıraya yükseldi. Yönetici asistanı ilanlarında da artış gözlendi.



2009'un ikinci çeyreğinde adayların en fazla başvuruda bulunduğu satış temsilcisi pozisyonu, 2010'un aynı döneminde yerini muhasebe elemanı pozisyonuna bıraktı.



Rapora göre, 2009 ikinci çeyrekte alt sıralarda yer alan hizmet sektörü 2010 ikinci çeyrekte en fazla ilan yayınlanan sektör oldu.



Geçen yıl en çok ilan yayınlanan sektörlerden olan perakendecilik-toptancılık ve sağlık-tıp sektörleri bu yılın ikinci çeyreğinde de ilk üç sektör arasında yer aldı.



En fazla başvuru alan sektör, geçen yılın aynı dönemindeki gibi perakendecilik-toptancılık oldu.



İkinci çeyrekte gıda sektöründe iş deneyimi olan adayların yeni eklenen özgeçmişlerde ilk sırada olduğu görülürken, en fazla satış-pazarlama iş alanında deneyimli adayların yeni iş arayışında oldukları gözlendi.





Muhasebe yeniden popüler



Yenibiris.com Genel Koordinatörü Burçak Pak Yılmaz, en fazla ilan yayımlanan pozisyonların başında gelen satışın, liderliğini sürdürdüğünü kaydederek, işletmelerin rekabette öne geçebilmek için satış kadrolarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.



En fazla ilanın, hizmet sektöründeki şirketler tarafından yayımlandığına işaret eden Yılmaz, bunun, hizmet sektörünün Türkiye'deki hızlı gelişimini ve buna paralel artan istihdam ihtiyacını gösterdiğinin altını çizdi.



Yılmaz, muhasebenin adayların en fazla başvuru yaptığı pozisyonların başında gelmesinin, bu alanın yeniden popüler olmaya başladığını gösterdiğine dikkati çekti.