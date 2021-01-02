En fazla bilim ve mühendislik araştırması yayımlayan ülkeler açıklandı

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2008-2018 yılları arasında en fazla bilim ve mühendislik araştırması yayımlayan ülkeleri açıkladı. Listeye göre ilk sırada 528 bin 263 araştırmayla Çin bulunuyor.



ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) 2008-2018 yılları arasında hangi ülkenin, ne kadar bilim ve mühendislik araştırması yayımladığını gösteren veriyi paylaştı.



Yayınlanan veriye göre 10 yıllık süreçte dünyada 2.555.959 bilim ve mühendislik araştırması yayımlandı.



Bilim ve mühendislik araştırmalarında en başarılı ülkenin Çin olduğu görülürken, 2008'de listenin ilk sırasında yer alan ABD, Çin'in ardından ikinci sırada yerleşti.

Rapora göre Çin, 10 yıllık süreçte toplamda 528.263 bilim ve mühendislik makalesi yayınladı. ABD ise 422.808 makaleyle dünyada en fazla bilim ve mühendislik alanında araştırma yapan ikinci ülke oldu.



Webtekno'nun haberine göre; bu iki ülkeyi ise sırasıyla Hindistan, Almanya ve Japonya takip etti. Avrupa'da da çok sayıda bilimsel makale yayımlandığı görülürken, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplamda 622.000 kadar bilim ve mühendislik araştırmasına ev sahipliği yaptığı gözlemlendi.