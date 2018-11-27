En eski tedavi yöntemi üniversite güvencesinde öğretiliyor

İSTANBUL,(DHA) - Bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biri olan \'manuel terapi\' , yaralanmış veya ağrılı dokuya elle dokunarakyapılan bir ağrı kesici yöntemi. Kökeni eskilere dayanan bu tedavi metodu artık üniversite güvencesi altında öğretiliyor.

Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafınfan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı\'nın verdiği eğitimlerin ilki tamamlandı. Manuel terapinin son zamanlarda doğal terapilere olan ilginin artması ile yeniden gündeme geldiğini ifade eden Dr. Kınalı, \"Hak ettiği ilgiyi görmeye başladı\" dedi.

“TERAPİ VÜCUTTA YAPISAL DENGE KURMAYI AMAÇLAR”

İlaçsız terapi yöntemi olan manuel terapinin vücudu bir bütün olarak değerlendirdiğini ve kökte yatan nedeni bulup düzeltmeyi hedeflediğini belirten İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Terapi, vücutta iyi bir ‘yapısal denge’ kurmayı amaçlar. Uzman, hastanın gereksinimlerine göre birçok teknikler kullanarak terapiyi uygular. Eklem mobilizasyonları, baş ve omurilik sıvısı üzerine yapılan kranial uygulamalar, çeşitli yumuşak doku mobilizasyonları, kas germeleri, refleks teknikler ve iç organların yansıyan sahaları üzerine gerekli çekme, germe ve mobilizasyon uyarıları verilir” şeklinde konuştu.

“EKLEM BOZUKLUKLARININ DÜZELMESİNE YARDIM EDER”

Terapinin her yaştan ve kesimden insanları kapsayabileceğini belirten Dr. Kınalı, “Terapi, vücut sıvılarının dolaşımına etki eder, lenf sistemini düzenler, kaslar üzerindeki streslerin ortadan kalkması ya da eklemlerdeki bozuklukların düzelmesine yardım eder.Terapi programına egzersiz programları da eklenebilir ve sağlıklı yaşam şekli üzerine bilgiler verilir. Bu programlar, sağlığın devamını ve hastalığın tekrarlanmasını önler. Yaklaşımlar aynı zamanda bir ‘önleyici’ tedavi yaklaşımlarıdır. Dokular üzerindeki stresin azaltılması ve vücudun ‘kendiliğinden iyileşme’ mekanizmasının ortaya çıkarılmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMLER DEVAM EDECEK”

Merkezdeki eğitimlerin ilkini tamamladıklarını söyleyen Dr. Kınalı, “Maksimum 20 öğrenci kontenjanı ile açılacak bütünsel manipülasyon ve mobilizasyon kursları düzenlenmeye devam edeceğiz. Manuel terapi ile sorun kökeninde tedavi edildiğinden yöntemin bu bağlamda sosyal sağlık sistemi için de olumlu sonuçları var. Tedavi harcamaları büyük ölçüde azalıyor\" açıklamasında bulundu.