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Yaşam

En dikkatsiz sürücüler yengeç-kova

Avustralya’da yapılan araştırmaya göre, trafikte en fazla hasarlı kazalara karışanlar yengeç ve kova burcundan şoförler oluyor.

07 Eylül 2008 03:00

Avustralya’da yapılan araştırmaya göre, trafikte en fazla hasarlı kazalara karışanlar yengeç ve kova burcundan şoförler oluyor.
Avustralya Motorlu Taşıtlar Sigortacıları Birliği’nin (AAMI) yaptığı ve 2007’deki 212 bin kazanın verileri incelenerek hazırlanan araştırmada, direksiyonda en güvenilir burçlar ise terazi ve başaklar oldu.
Güvenilirlikte bu iki burcu akrep, boğa, balık, koç ve oğlak izledi. AAMI yetkilisi Mike Sopinski “En çok kazayı yengeç ve kovaların yapmasının nedeni muhtemelen huysuz, kararsız ve sıkılgan yapılarından kaynaklanıyor” dedi.

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