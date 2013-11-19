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Sağlık

Türkiye'de en çok öldüren üçüncü hastalık KOAH

Yarın Dünya KOAH günü. Uzmanlar ölüm nedenleri sıralamasında üçüncü sırada yer alan hastalığa karşı uyarıyor

19 Kasım 2013 09:50

Dünyada ölüm nedenleri sıralamasında dördüncü, ülkemizde ise üçüncü sırada olan KOAH, Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. KOAH, hava yollarını daraltan, solunumu güçleştiren bir hastalık. Genellikle kronik bronşit ve amfizem içeriklerine göre KOAH’ta hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüş de bile oluşan nefes darlığına kadar değişik belirtiler yaşayabiliyor. Üç haftadan kısa süreli öksürüğün en sık nedeni soğuk algınlığı. Ancak kronik öksürüğün en sık nedenlerinden biri de KOAH ve bu hastalık sinsice ilerliyor. Zamanında tanı konulmadığında tedavisinde yetersiz kalınıyor. Taraf'ta yer alan habere göre, 20 Kasım Dünya KOAH Günü vesilesiyle açıklama yapan ve hastalığın en önemli sebebinin sigara olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Sigaranın bırakılması KOAH gelişme riskini azaltan ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişim.

KOAH için kullanılan ilaçlar sadece hastaların nefes darlığı şikâyetlerini azaltmak için kullanılır. Bu nedenle KOAH tedavisinin temelini sigarayı bırakmak oluşturur” diyor.

 

İnsan neden KOAH olur

 

Hastalığın en önemli sebebi sigara. Sigara dumanı ile hava yollarına ve hava keseciklerine zararlı gazlar ve maddeler dolar. Yıllar geçtikçe bunlar bronşların ve hava keseciklerinin yapısını bozmaya başlar. Bunun sonucunda bronşların hastalanması ve tıkanması ile bronşit, hava keseciklerinin parçalanması ile amfizem ortaya çıkar. Akciğerlerde ortaya çıkan bu bozulmalar sonucunda kana oksijen geçişi azalır ve vücudun oksijensiz kalması ile pek çok ciddi rahatsızlıklar doğar.

 

Sigarayı bırakınca düzelir mi?

 

KOAH ilerleyici bir hastalık. Sigarayı bıraktıktan sonra bozuklukların tamamen ortadan kaybolması çok zor. Ancak sigaranın bırakılması ile hastalığın ilerlemesi yavaşlar. Aksi halde çok hızlı ilerler. Sigaranın bırakılması KOAH gelişme riskini azaltan ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişim.

 

Nasıl tanı konulur

 

KOAH için kullanılan ilaçlar sadece hastaların nefes darlığı şikâyetlerini azaltmak için kullanılır. Bu nedenle KOAH tedavisinin temelini sigarayı bırakmak oluşturur. Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı olan hastalarda yapılan solunum fonksiyon testi ile tanı konulur ve hastalığın şiddeti belirlenir.

 

 

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