En çok neye para harcıyorlar

İşleri kadar kazandıklarıyla da konuşulan ünlüler en çok ne için para harcıyor, hiç merak ettiniz mi? Hafta Sonu dergisi, ünlülerin gelirlerini nereye harcadıklarını araştırdı.



Armağan Çağlayan Yüzlerce ayakkabısı var



Ekranların sivri dilli jüri üyesi Armağan Çağlayan’ın bu habere konu olan özelliği, ayakkabıya olan tutkusu! Yeni evinde bu tutkusu için büyükçe bir dolap ayıran Çağlayan’ın yüzlerce çift ayakkabısı var.



Ata Demirer Sadece tişörte para veririm



“Avrupa Yakası”nda canlandırdığı Volkan karakterinin üzerinde gördüğümüz mesajlarla süslü tişörtler, Ata Demirer’in rol icabı giydiği kostümler değil. Demirer tam bir tişört bağımlısı! Ünlü komedyen, “Hiçbir şeye para harcamam ama buna harcarım. Yüzlerce tişörtüm var” diyor.



Bülent Ersoy Mücevher demek o demek



Bülent Ersoy’un merakı, bu listedeki sanatçılar arasında en masraflı olanlardan. Büyük taşlı takılarıyla katıldığı televizyon programlarında ilgiyi ilk bakışta üzerinde topla-mayı başaran sanatçı, bu tutkusu için 100 bin TL’leri gözden çıkarabilecek kadar gözü kara.



Cem Yılmaz Otomobil koleksiyoncusu



Cem Yılmaz, garajına, sayıları 80’i geçen otomobillerini sığdırmayı nasıl başarıyor bilinmez ama onların hepsi de lüks ve konforlu. Porsche Carrera 911 4S’ini temmuz 2007’de alan Yılmaz, o günden sonra bu otomobilinin üzerine başka gül koklamamıştı. Ancak bu otomobili tahtından indirecek olan yeni oyuncağı, Bentley Continental GT. 700 bin TL değerindeki bu araç, Yılmaz’ın üçüncü Bentley’i olacak. 2004’te hayatını kaybeden genelev patroniçesi Matild Manukyan’-ın 1998 model Bentley’i, komedyenin ilk aldığı Bentley’di. Kırmızı otomobili siyaha boyatan Yılmaz, 2005’de de sıfır bir Bentley almıştı.



Naz Elmas Bütün gelirimi suşiye yatırırım



Onu, Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı Haziran Gecesi dizisiyle tanıdık. Güzelliği ve buna eklediği oyunculuk performansıyla kısa sürede emsallerinin arasından sıyrılmayı başardı. Şu sıralar bir çellisti canlandıracağı Nefes dizisi için çalışan Elmas'ın en büyük tutkusu, pirinç üzerine yatırılan çiğ balıkla yapılan suşi. Elmas, bu Japon yemeğini o kadar çok seviyor ki, "Bütün gelirimi suşiye yatırabilirim. Hatta doğumgünü pastamı bile suşiden yaptırabilirim" diyor.





Zeki Alasya Evi tapınak gibi



Zeki Alasya, bir Buda heykeli koleksiyoncusu. Sayıları bini geçen budalar, Alasya’nın evini adeta bir tapınak havasına sokuyor. Sanatçının, bu tutkusu için küçük çaplı bir servet harcadığı muhtemel. Evindeki budaların fiyat aralığı, 2 TL ile 12 bin TL arasında seyrediyor. Alasya, koleksiyonu için “Benimki tam bir hastalık” yorumunda bulunuyor.



