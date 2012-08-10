En çok kazanan yazarlar listesi açıklandı

Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan yazarları listesini yayınladı.

James Patterson'ın geçen yılın en çok kazanan yazarı olduğu açıklandı.

65 yaşındaki Patterson'un 2011-2012'de yayımladığı 14 yeni kitabından 94 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

En çok kazanan yazarlar listesinin ikinci sırasında ise "Kara Kule" serisinin yeni bölümünden elde ettiği 39 milyon dolar gelirle Stephen King yer alıyor.

Üçüncü sırada, 33 milyon dolarla "Stephanie Plan" adlı gerilim serisinin yazarı Janet Evanovich bulunuyor.

"Harry Potter" serisinin yazarı JK Rowling ise, yetişkinler için yazdığı ilk kitabı "The Casual Vacancy"den elde ettiği 8 milyon dolarla listenin 11. sırasında yer buldu. Kitaptan uyarlanan filmin gelecek ay vizyona girmesi bekleniyor.

Filmi büyük gişe başarısı kazanan "Alacakaranlık Kuşağı"nın yazarı Stephenie Meyer da, 13. sırada yer aldı.

Nielsen BookScan grubunun yazarlar, menajerler ve yayıncılardan derlediği verilere göre sıralama yapan Forbes'un en çok kazanan 10 yazar listesi şöyle:

1. James Patterson - 94 milyon dolar

2. Stephen King - 39 milyon dolar

3. Janet Evanovich - 33 milyon dolar

4. John Grisham - 26 milyon dolar

5. Jeff Kinney - 25 milyon dolar

6. Bill O'Reilly - 24 milyon dolar

7. Nora Roberts - 23 milyon dolar

8. Danielle Steel - 23 milyon dolar

9. Suzanne Collins - 20 milyon dolar

10. Dean Koontz - 19 milyon dolar