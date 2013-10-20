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Kültür-Sanat

En çok izlenen ABD dizisinde şeytan öldüren Kürt bıçağı!

TV tarihinin en çok izlenen 2. dizisi olan Supernatural dizisinde gerçekleşen bir diyalog şaşırttı

20 Ekim 2013 15:31

ABD yapımı Supernatural dizisinin 8. sezonunda geçen Kürt Bıçağı ifadesi merak konusu oldu. Dizinin 8. sezonunda geçen diyalogda Kürtlerin şeytan öldüren bıçak efsanesinden bahsedildi.

Henry Winchester'ın 1958 yılında yolculuk yapıp görüştüğü gelecekteki torunu Dean Winchester arasında yaşanan diyalogdaki Kürt Bıçağı efsanesinin nasıl ortaya çıktığı birçok seyirci için merak konusu oldu.

 

Sosyal medyada konu başlıkları açılmıştı

 

Kürt Bıçağı'ndan bahsedildiği bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada ve Ekşi Sözlük 'te konuyla ilgili yoğun tartışmalar gerçekleşmişti.

 

Kürt bıçağını nereden biliyorlar?

 

 

Radikal'in haberine göre, öte yandan, ABD yapımlarında belli başlı bazı milletler-dinler haricinde Doğu kültürüne ait çok fazla materyal-efsane kullanılmazken, Supernatural'in içerisinde Kürtlere ait bir bıçaktan bahsedilmesi şaşırttı.

Başrolünde Jared Padalecki'nin yer aldığı The CW kanalında yayınlanan Amerikan yapımı dizi, korku dizisi olarak anılsa da içinde gerilim, dram ve komedi de barındırıyor.

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