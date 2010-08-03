En çok İstanbul okuyor

T24- Türkiye’nin en büyük online kitapçılarından biri olan idefix.com, Türkiye’nin ‘okuma haritası’nı çıkardı. Son 12 aylık satışları değerlendirilerek ortaya çıkan haritada en çok kitap satın alan iller listesinde birinciliği İstanbul aldı



İdefix.com’un son 12 aylık satışları değerlendirilerek ortaya çıkan haritada en çok kitap satın alan iller listesinde birincilik İstanbul’un oldu. İstanbul’un yüzde 47.51’lik oranla, sitede satışa sunulan kitapların neredeyse yarısını satın aldığı görüldü. Listede sırasıyla İstanbul’u Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Muğla, Eskişehir ve İçel takip ediyor.



Türkiye sınırlarında yılda ortalama 600 bin kitap satılan İdefix.com’da edebiyat eserlerinin yüzde 40.08’lik oranla en çok satılan tür olduğu ortaya çıktı.



Öte yandan yurtdışına yılda 10 bin adet kitap satan İdefixe.com’da 12 ayda en çok kitap satın alan ülkelerin hangileri olduğu da belirlendi. İdefix üzerinden en çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’da yaşayan okurların kitap satın aldığı belirlendi. Bu iki ülkeyi ise, ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu, Avustralya, Kanada, İsviçre, İsveç, Danimarka ve Belçika takip ediyor. İdefix.com bir diğer araştırmasında ise, son iki ayın en çok satan 50 kitabını belirledi. İdefix.com’daki satış rakamlarından yola çıkılarak oluşturulan listenin birinci sırasında son kitabı “İstanbul Hatırası” ile Ahmet Ümit yer alıyor. Ümit’i “Ölü Ruhlar Ormanı” ile Jean-Christophe Grange, “Otostopçunun Galaksi Rehberi” ile Douglas Adams, “Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer” ile Thomas Cathert ve “On İki” ile Jasper Kent takip ediyorlar.

e-kitap satışı artıyor

Türkiye’de ilk e-kitap satışını gerçekleştiren İdefix.com, bu alandaki satış rakamlarını da açıkladı. Şu anda 57 yayınevinin 380 e - kitabını satışa sunan İdefix.com bu rakamı 2011’de 150 yayınevi ve 2 bin kitaba çıkarmayı hedefliyor. Listeye bakıldığında 15 Nisan 2010’dan beri satılmakta olan e-kitapların satış adetlerinin de her ay yükseldiği anlaşılıyor. Satışa çıktığı ilk dönemde e-kitabın toplam kitap satışlarındaki payı yüzde 0.76 iken, 3.5 ay içinde yüzde 4.11’e ulaştı. İdefix.com üzerinde satılmakta olan e-kitapların ortalama fiyatı 6.50 TL civarında.





