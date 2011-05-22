-EN BÜYÜK PROJESİ SİLİVRİ'DEN ANKARA'YA TÜNEL KOCAELİ (A.A) - 22.05.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''CHP'lilerin en büyük projesi, Silivri'den Ankara'ya tünel projesi. Oradan, cezaevinden adam kaçırıp Meclis'e adam sokmak. En büyük projeleri o'' dedi. Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Ergün, ''milletin hizmete ihtiyacı olduğunu, bunun için de Edirne'den Ardahan'a, Antalya'dan Samsun'a kadar bütün milletin AK Parti'de buluştuğunu'' söyledi. AK Parti'nin hizmetlerinin artarak devam ettiğini, bunun sonucunda oylarının da yükseldiğini belirten Ergün, ''3 Kasım seçimlerinde yüzde 34, 22 Temmuz seçimlerinde yüzde 47 oy aldık. İnşallah, bu seçimde daha fazlasını alacağız. Oylarımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu. İstikrarsızlık, anti demokratik gelişmeler ve siyasete müdahalenin bir ülkeyi geri götüren en önemli sorunlar olduğunu dile getiren Ergün, ''Evvela bu soruna çözüm getirmek lazımdı. İşte AK Parti iktidara geldiğinde siyasi istikrar sağlandı. Zaten Türkiye'de hizmet dönemlerinin en önemli özelliği bu'' dedi. İktidara geldikleri dönemlerde darbe planı yapanlar olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti: ''Bunları nasıl devirelim, darbe ortamını nasıl kuralım, anarşiye, teröre nasıl yol verelim ve ülke karışsın, hükümetten insanlar bıksınlar, yeni darbecileri özlesinler diye az çalışmamışlar. Allah'a şükür ne millet eski millet, ne hükümet eski hükümet, ne siyaset eski siyaset. İlk defa hükümet bir duruş sergiledi. Millet bir duruş sergiledi ve bu işlerin hepsi bertaraf edildi. Bundan sonra Türkiye'de darbe yapmak, muhtıra vermek, kaos ortamı meydana getirmek, siyaseti şu veya bu yoldan dizayn etmeye çalışmak, kimsenin aklına bile gelmeyecek. Siyaset yoluyla yapamadıklarını yargı yolu ile yapmaya çalışmak kimsenin aklına gelmeyecek. Artık kimse milletin partilerini, iktidar partilerini seçimlerle halledemedik, kapatarak halledelim diyemeyecek. Neden? Çünkü Türkiye o safhaları geçti. Biz bir taraftan hizmet üretmeye, öbür taraftan bu işleri önlemeye çalışıyoruz. Büyük bir mücadele verildi. Allah'a şükür, bugün Türkiye'de istikrar ve güven ortamı sağlanmıştır.'' Bakan Ergün, sağlam zeminler üzerine oturttukları, büyük hedefleri olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada rol oynayabilecek büyük bir devlet olduğunu söyledi. Bu milletin ve ülkenin dünyaya söyleyecek sözünün bitmediğini vurgulayan Ergün, onun için Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 500 milyar dolar ihracat yapan, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan güçlü Türkiye'nin hedeflendiğini ifade etti. ''Bundan 10 yıl önceki Türkiye, yardım alan bir Türkiye idi. Bugünün Türkiye'si ise yardım eden bir Türkiye'' diyen Ergün, eskiden Türkiye'nin 1 milyar dolar para bulduğunda günlerce gazetelerin manşetlerine haber olduğunu kaydetti. -CHP'YE ELEŞTİRİ- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''İnsanlar hükümeti eleştirmeye korkuyorlar'' dediğini hatırlatan Ergün, şöyle konuştu: ''Siz eleştiri mi hakaret mi çizgisini kaybettiğiniz için, hakaretlerinizi eleştiri saydığınız için istiyorsunuz ki iş dünyası da hakaret etsin, bağırsın çağırsın. Artık herkes meramını doğru dürüst anlatıyor. Eski Türkiye değil. Kooperatifçilerle buluştuk. Eleştirmediler mi, şikayetlerini dile getirmediler mi, getirdiler. Adam onlar adam. Lafı nasıl söyleyeceğini biliyorlar. Köye gidiyoruz eleştirmiyor mu, eleştiriyor. Adam benim köylüm, nasıl eleştirilir biliyor. Milletle bunlar arasında irtibat kalmamış, neredeyse milleti tanımıyorlar. İstiyorlar ki millet de birbirine hakaret etsin, bağırsın, çağırsın.'' CHP'nin yeni ve büyük bir projesi olmadığını savunan Ergün, ''Biz Türkiye'nin her ilinde büyük projeler açıklıyoruz. Sizin yok. CHP'lilerin en büyük projesi, Silivri'den Ankara'ya tünel projesi. Oradan cezaevinden adam kaçırıp Meclis'e adam sokmak. En büyük projeleri o'' dedi.