En büyük memeliden en hızlı yüzen hayvana okyanusların 6 rekortmeni

En büyük ve derin okyanus olan Pasifik Okyanusu'ndan, en küçük ve sığ Antarktika Okyanusu'na kadar, yerküre üzerindeki okyanusların henüz yalnızca yüzde 10'luk bölümü keşfedilebildi.

Bu gizemli dev su kütleleri ise bünyelerinde çok sayıda rekortmeni barındırdığı gibi onlara meydan okuyan insanları da sürekli kendisine çekiyor.

Okyanus rekortmenlerinin en büyüğü olan mavi balina, aynı zamanda yaşamış en büyük hayvan olma özelliğini de taşıyor. En büyük dinazorlardan bile daha büyük olan mavi balinalar, 200 ton ağırlığa ve 30 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

Bu büyüklüğü gözünüzde canlandırmak için peş peşe duran üç otobüs düşünün.

Bu dev canlı, rekor içinde rekor da barındırıyor. Kanada'nın Newfoundland kentinde karaya vuran bir mavi balina, ölçülen 180 kiloluk kalp ağırlığı ile de bu alanda rekorun sahibi olmuştu.

Dalgalar; gelgitler ve rüzgarın su yüzeyine teması ile oluşur. Dalgaların boyunu belirleyen ise, rüzgarın esme hızı, dalganın yolculuk mesafesi gibi unsurlardır.

Kuzey Atlantik'te 2002 yılında bir gemi tarafından tespit edilen 29 metrelik dalga en büyük dalga olarak kayıtlara girdi. Dalga sörfü alanında ise rekor Garrett McNamara'ya ait. Hawaii'li sörfçü 2011 yılında Portekiz'de 23.77m ile bu rekoun sahibi oldu.

Afrika'daki büyük antilop göçü, katedilen 3 bin kilometrelik mesafe ile etkileyici... Kuzey Amerika'daki karibular da yılda katettikleri 5 bin kilometre ile bu alanda söz sahibiler. Ancak bu mesafeler, gri balinalar için adeta "parkta bir yürüyüş" demek.

Araştırmacılar, gri balinaların Rusya'nın doğu kıyısından üreme noktaları olan Meksika'ya kadar gidiş-dönüş 22 bin 500 kilometre yol katettiğini ortaya koyuyor.

Gri balinaların bu mesafeyi katederken geçtikleri bazı sular insanlar için çok soğuk olabilir ama yüzücü Lewis Pugh için değil... Dayanlıklılık yüzüşleri ile bilinen Pugh Antarktika'daki Balinalar Körfezi'nde 350 metre yüzerek, "en güneyde yüzen insan" olarak tarihe geçti.

Lewis Pugh'un yalnızca mayo, bone ve deniz gözlüğü ile girdiği su -1 derece iken aynı anda suyun dışında ölçülen hava sıcaklığı -37 dereceydi.

Memeliler, kuşlar, balıklar ve sürüngenler gibi omurgalı hayvanlarda tıpkı insanda olduğu gibi omurga yer alır. En uzun yaşayan omurgalı da Kuzey Atlantik ve Antarktika Okyanusları'nda görülen Grönland köpekbalığıdır.

Geçtiğimiz yıl yapılan karbon testleri sonrası 272 ila 512 yaşları arasında olduğu düşünülen bir dişi tespit edilmişti. Bu da köpekbalığının 1500'lerin başı ile 1700'lerin ortası arasında bir yılda doğduğu anlamına geliyor.

Dünyanın en ünlü yüzücülerinden olan Amerikalı Olimpiyat rekortmeni Michael Phelps, bu rekorları saatte ortalama 8 km hızla yüzerek kırıyor. Ancak söz konusu hız olduğunda akla gelen ilk yüzücü yelken balıkları... Daha önce bu balıkların kısa mesafelerde 110 kilometrelik hıza çıktığı tahmin ediliyordu. Ancak son araştırmalar, ulaştıkları hızın, saatte 40 kilometre civarında olduğunu ortaya koyuyor.

Siyah Marlin balıkları ise ulaştıkları saatte 129 km ile bu alanın tartışmasız bir numarası.

Söz konusu derine dalmak olduğunda, Küvier balinası bu alanın tartışmasız rekortmeni... Bilim insanları yakın bir zamanda bu balinalardan birinin 2 bin 992 metreye daldığını tespit etti. Bu da Küvier balinasının 2 saatten fazla, tam olarak 138 dakika nefesini tutması ile bu alanda da bir rekor anlamına geliyor.

Serbest dalış alanında birçok farklı alan bulunsa da söz konusu derinlik olduğunda Herbert Nitsch ismi öne çıkıyor.

Dünyadaki en derine dalan adam olarak ünlenen Herbert Nitsch, limitsiz kategorisinde 214 metrelik rekorun sahibi konumunda..