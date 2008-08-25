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Bilim / Teknoloji

En büyük galaksi kümesi, 7,7 ışık yılı ötede

Avrupa Astronomi Rasathanesi, 7.7 milyar ışık yılı ötede, şimdiye kadar tespit edilmiş en büyük galaksi kümesini buldu.

25 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) açıklamasına göre, rasathane uzmanlarının "2XMM J083026 524133" adını verdiği "dev" galaksi kümesi, kainattaki karanlık enerjinin varlığına işaret ediyor olabilir.

Açıklamaya göre, kümede bin kadar büyük galaksi yer alıyor. X ışını yayan kozmik kaynakların tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında tesadüfen tespit edilen ve daha sonra daha güçlü bir teleskopla gözlem altına alınan galaksi kümesinin, Samanyolu'dan bin kat daha büyük kütleye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Almanya'nın Potsdam kentindeki Astrofizik Enstitüsünden Georg Lamer, galaksi kümesinin varlığının, kainatın hızlanarak mütemadiyen genişlemesinin sebebi sayılan karanlık enerjiyi kanıtladığını bildirdi. Lamer, yazılı açıklamasında, "Uzak evrende bu denli yoğun galaksi kümesi bulunması, ancak karanlık enerjiyle izah edilebilir." dedi.

Astrofizikçiye göre, 7,7 milyar ışık yılı mesafedeki galaksi kümesinin büyük kısmı, 100 milyon santigrat derece sıcaklığa sahip gazlardan oluşuyor.

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