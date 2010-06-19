T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En büyük dinazor mezarlığı bulundu

Kanada’da dünyanın en büyük dinozor mezarlığı bulundu. 2.3 kilometrekarelik mezarlıkta binlerce dinozor fosili var.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Kanada’da dünyanın en büyük dinozor mezarlığı bulundu. 2.3 kilometrekarelik mezarlıkta binlerce dinozor fosili var.

Alberta'nın Saskatchewan eyaleti sınırına yakın bölgede araştırmalar yapan ekipten David Eberth, Hilda kentinin sınıra yakın bölgesinde 2,3 kilometrekarelik bir alanda binlerce dinozor fosili bulduklarını açıkladı.

Bölgede daha önce çok sayıda bulunan dinozor fosillerinin sırrının böylece çözüldüğünü söyleyen Eberth, ''Bölge zaten araştırmalarımız nedeniyle koruma altındaydı. Yeni bulunan mezarlıktaki kemiklerin bir kısmı Güney Saskatchewan nehrinin taşkınları nedeniyle zaten kendiliğinden ortaya çıkmış durumdaydı'' dedi.

İlk belirlemelere göre, 76 milyon yıllık olduğu sanılan fosillerin bilimsel incelemelerinin yapılmasıyla tarihin bazı karanlık sayfalarının daha aydınlanacağını anlatan David Eberth, ''Daha önce başlattığımız çalışmaların da yardımıyla, 76 milyon yıl önce Alberta'nın tropikal bir iklime sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu mezarlıktaki hayvanların da son derece korkunç tropikal kasırgalar nedeniyle topluca öldüklerini sanıyoruz'' diye konuştu.

Eberth, öküzden daha irice ve boynuzlu olan dinozorlara ''sentrozor'' adını verdiklerini belirterek, ''Alberta'da daha keşfedilmeyi bekleyen birçok antik bölge ve sır olduğunu düşünüyoruz'' dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24