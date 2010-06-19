En büyük dinazor mezarlığı bulundu

T24 - Kanada’da dünyanın en büyük dinozor mezarlığı bulundu. 2.3 kilometrekarelik mezarlıkta binlerce dinozor fosili var.



Alberta'nın Saskatchewan eyaleti sınırına yakın bölgede araştırmalar yapan ekipten David Eberth, Hilda kentinin sınıra yakın bölgesinde 2,3 kilometrekarelik bir alanda binlerce dinozor fosili bulduklarını açıkladı.



Bölgede daha önce çok sayıda bulunan dinozor fosillerinin sırrının böylece çözüldüğünü söyleyen Eberth, ''Bölge zaten araştırmalarımız nedeniyle koruma altındaydı. Yeni bulunan mezarlıktaki kemiklerin bir kısmı Güney Saskatchewan nehrinin taşkınları nedeniyle zaten kendiliğinden ortaya çıkmış durumdaydı'' dedi.



İlk belirlemelere göre, 76 milyon yıllık olduğu sanılan fosillerin bilimsel incelemelerinin yapılmasıyla tarihin bazı karanlık sayfalarının daha aydınlanacağını anlatan David Eberth, ''Daha önce başlattığımız çalışmaların da yardımıyla, 76 milyon yıl önce Alberta'nın tropikal bir iklime sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu mezarlıktaki hayvanların da son derece korkunç tropikal kasırgalar nedeniyle topluca öldüklerini sanıyoruz'' diye konuştu.



Eberth, öküzden daha irice ve boynuzlu olan dinozorlara ''sentrozor'' adını verdiklerini belirterek, ''Alberta'da daha keşfedilmeyi bekleyen birçok antik bölge ve sır olduğunu düşünüyoruz'' dedi.





