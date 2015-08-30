"En az 3 çocuk' fikrini yeni Aile Bakanı Ayşen Gürcan buldu"

Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan’ın ‘3 çocuk projesi’nin’ mimarı olduğu ortaya çıktı. Gürcan, Türkiye nüfusunun yaşlanmasının önlenmesi ve artan emekliliğe bağlı olarak sosyal güvenlik açığı yaşanmaması için 2.1 olan nüfusun artış hızının en az 3 olması gerektiğine ilişkin raporunu, Nimet Baş ile birlikte Erdoğan’a sunmuştu. Gürcan 2011’deki bir röportajda, “Nüfusumuz 2’nin altına indiği anda kendini yenileyemeyecek demektir. Çocuk sayısında makul olan 2.5’tur ama buçuk çocuk olmayacağı için 3’tür” demişti

Ayşen Gürcan, önceki günkü görevlendirmeyle ‘ilk başörtülü Aile Bakanı’ olarak gündeme oturdu. Kamuyla ilk kez dönemin Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş’ın kendisini 2006 yılında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevine getirmesiyle tanışan Gürcan, çocuk eğitim materyalleri ve testler konusunda uzman...

‘Ortak karar’ kulisi

Gürcan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığı dikkat çekerken; Erdoğan’ın da Gürcan’ı takdir ettiği belirtiliyor. Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu ve Nuray Babacan’ın haberine göre, Gürcan’ın Erdoğan’la yolu başbakan olduğu dönemde kendisine sunduğu “Türkiye’de nüfus artışı” raporuyla kesişti. Gürcan, Türkiye nüfusunun yaşlanmasının önlenmesi ve artan emekliliğe bağlı olarak sosyal güvenlik açığı yaşanmaması için 2.1 olan nüfusun artış hızının en az 3 olması gerektiğine ilişkin raporunu, Nimet Baş ile birlikte Erdoğan’a sundu. Gürcan 2011’deki bir röportajda, “Nüfusumuz 2’nin altına indiği anda kendini yenileyemeyecek demektir. Çocuk sayısında makul olan 2.5’tur ama buçuk çocuk olmayacağı için 3’tür” demişti.

AKP çevrelerinin yakından bildiği Gürcan’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından da çalışmalarıyla bilindiği ifade ediliyor. Kulislerde, kabineye alınmasının da Erdoğan ve Davutoğlu’nun ortak kararı olduğu dile getiriliyor.

TÜRGEV'de çalışıyor

Yeni Aile Bakanı, birçok vakıf ve dernekte de görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yöneticileri arasında bulunduğu TÜRGEV ve Yeşilay’da aktif olan Gürcan, eski bakan Nimet Baş’la birlikte Geleceğin Eğitimi Derneği’nin de kurucuları arasında.

Twitter hesabını kapattı

Yeni kabine listesi açıklandıktan sonra, sosyal medyada Gürcan’ın birçok tweet’i paylaşıma girdi. “Oysa kısasta hayat vardır. Mazlumun yanında olmaktır, kararı da maktülün yakınları verir, devlet değil... Kısas insanlık hakkıdır.”, “Kaçırdım: Başbakanın konuştuğu salılarda doping almış gibi oluyorum, içimde bir güç doğuyor ki, koşasım ve peşindeyim diyesim geliyor”, “Batı istiyor diye, ne olduğu belli olmayan servis edilmiş IŞİD görüntülerinin hırsına kimse kapılmamalıdır” tweet’leri sosyal medyada tartışmalara ve tepkilere neden olurken, Gürcan hızla sosyal medya hesabını kapattı.

Kulis: Seçilmiş kadınlar rahatsız

TBMM’de 3’ü HDP, 24’ü AK Parti’den olmak üzere 27’si başörtülü, toplam 98 kadın milletvekili bulunurken, Bakanlar Kurulu’na kadın kontenjanının dışarıdan bir isme kullanılması, siyasi kulislerde “Kadın vekiller feda edildi” yorumlarına neden oldu. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Ahmet Davutoğlu’nun ‘ilk başörtülü kadın bakan’ olarak mevcut kadın milletvekilleri dışında birini tercih etmesi, Meclis’e en fazla başörtülü kadın gönderen partisindeki kadın milletvekilleri arasında da hayal kırıklığı yarattı.

Başını örteli yaklaşık bir yıl olan Prof. Dr. Ayşen Gürcan, 2013 yılında katıldığı ‘Tesettür Mühendisliği’ panelinde, “Tesettürün bir misyonu var. İnsana bir karar verirken, o kararın neye ve kime hizmet ettiğini sorgulatan bir dine mensubuz” ifadelerini kullanmıştı.

Hacca gittikten sonra...

Bürokrat olduğu dönemde hacca giden ve hac sonrası başını örtme kararı alan Gürcan’ın, o dönemde başörtüsünün tartışılmaması için bazı resmi toplantılara vekilini gönderdiği biliniyor. Birlikte çalıştığı kişiler tarafından araştrmacı ve alanında yetkin bir isim olarak nitelendirilen Gürcan, bir süre sonra bürokrasinin yavaşlığının kendisini yorduğunu gerekçe göstererek akademik hayata döndü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri’nde göreve başlayan Gürcan, daha sonra profesör oldu.

'8 görüşmede bildirdim'

Başbakan Davutoğlu, Ayşen Gürcan’ı Aile Bakanı atama haberini vermek için aradığında yaşananları önceki akşam Habertürk’te anlattı:

“Ayşen Hanım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atadığımız arkadaşımız. Öğretim üyesi, profesör dolayısıyla İstanbul’da olduğunu düşünerek şey yaptık. Sonra ‘Ben Mescid-i Aksa’dayım’ dedi. O sırada kesildi. ‘Tamam Mescid-i Aksa’dasınız ama Türkiye’ye dönseniz iyi olacak, sizinle ilgili hayırlı bir yerde hayırlı bir haberim var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sizi öngördük’ dedim. Kesildi telefon. Döndü ‘Sayın Başbakanım Sosyal Politikaları anladım da gerisini anlayamadım’ dedi. Dedim ‘Mescid-i Aksa’dasınız dua edin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na atandınız’. Tekrar kesildi. Biraz sonra bir daha aradı, ‘Efendim bu sefer aileyi de anladım da sonunu anlayamadım’ derken, 7-8 telefon görüşmesi sonrası hayırlı haberi aldı ve ‘Efendim hemen geliyorum’ dedi. Teveccühümüz için teşekkür etti.”