Emsey Hospital Turquality kapsamına alınan ilk özel hastane oldu

İSTANBUL, (DHA) - EMSEY Hospital, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality kapsamına alındı.

Emsey Hospital, sağlık sektöründe Turquality kapsamına alınan ilk özel hastane oldu.Konu hakkında açıklama yapan Emsey Hospital Genel Müdürü Prof. Dr. Hayreddin Yekeler, “Sağlık turizminde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü kaliteli ve etkin sağlık hizmetleri sunumuyla daha yükseğe çıkaran hastanemiz, Turquality programına dâhil edilen ilk özel hastane olarak kendi sektöründe lider konumunu pekiştirmiştir. Odağında markalaşma, hedefinde ise Türkiye’den dünya markaları çıkarmak olan Turquality akreditasyonu ile uluslararası hizmet sektöründe Türkiye’nin ve Türk markalarının gücünü arttırmak için yeterli donanım ve vizyona sahip olduğumuzu tescillemiş oluyoruz” dedi.

Prof. Dr. Yekeler, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra aldığımız Joint Commission International (JCI) akreditasyonunun yanında, Türkiye’de sağlık turizmi yetki belgesi alan ilk hastaneyiz. Ve sadece 5 yılda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan Türkiye’nin en önemli sektörel araştırmalarından Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Listesi’ne sağlık sektöründe 6’ncı sıradan girerek ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ettik. 2012 yılında Türk sağlık sektöründe referans merkezi olma hedefiyle yola çıkmıştık. Hedefimiz, Turquality Destek Programı’nın gücüyle sağlık turizminde uluslararası rekabet üstünlüğümüzü tartışılmaz kılmak ve Türk Markası imajını dünya insanlarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunumuyla daha da güçlendirmektir.”