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Kültür-Sanat

Emre Kınay ODTÜ'deki burslu gençlere destek için konser verecek

Konserde unutulmaz filmlerin müzikleri Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilecek

04 Nisan 2017 13:37

Tiyatro sanatçısı Emre Kınay ODTÜ’lü burslu gençlere destek için Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek.

Hürriyet'in haberine göre son dönemde oyunculuğu kadar müzisyen kimliğiyle ön plana çıkan Kınay, 8 Nisan’da Ankara’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Kınay, ODTÜ’lü burslu gençlere destek için Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek.

Kınay, Sinema Senfoni Orkestrası ile sahnede 

Bu yıl 18’incisi düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle açılışı yapılan ODTÜ Sanat festivali, 8 Nisan akşamı sona erecek.
Festivalin kapanışı, Emel Özer Production’ın organize ettiği farklı bir performansla yapılacak. Oyuncu Emre Kınay ve Sinema Senfoni Orkestrası final gecesinde aynı sahneyi paylaşacak.

Kınay’ın unutulmaz film müziklerini orkestra eşliğinde seslendireceği konserin geliriyle ODTÜ’nün burslu öğrencileri için fon oluşturulacak. ODTÜ Kemal Kurdaş Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan, Türk ve yabancı filmlerin unutulmaz melodilerinin yorumlanacağı gecede orkestrayı Özgür 
Sevinç yönetecek.

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