Emre Kınay isyan etti: Utanıyorum, siz de umarım utanmışsınızdır

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, Ahu Türkpençe ile Tekirdağ'da sahneleyecekleri 'Sonra sonra' oyunu öncesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisindeki Kültür Merkezi'nin kırık dökük halini sosyal medyada paylaştı. Kınay fotoğrafların altına 'Utanıyorum, siz de umarım utanmışsınızdır' diye yazdı.

Tiyatro oyuncusu Emre Kınay, Ahu Türkpençe ile birlikte 'Sonra sonra' isimli oyunu sahnelemek için Tekirdağ'a geldi. Oyunun sahneleneceği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binası içerisinde yer alan Yılmaz İçoz sahnesine gelen Kınay, salonun kırık dökük hallerini görünce binanın harap halini cep telefonuyla fotoğrafladı. Koltukların yenilenmesi dışında geri kalan kısmının tamamen hasarlı olduğunu belirten Kınay fotoğrafların altına şunları yazdı:

"Camlar kırık, parkeler sökülmüş kalkmış, oyun oynayabilecek elektrik yok, dışarıdan sistem kiralıyoruz. Sahne zemini berbat, tuvaletleri sormayın. Zaten fuaye, giriş vs. Amaaa seyir koltuklarını sıfırlamışlar. Biz rahat oturalım, tiyatro, oyun ne ki zaten her şartta oynarlar değil mi? İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına, ben bu salonun cüzi düzenlemelerle yapılamamasından utanıyorum. Siz de umarım utanmışsınızdır Belediye Başkanları ve Mv'leri. Tekirdağ'a yakışmadı. Bu halka yakışmadı."



