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Emre Kınay: İktidar ben sana para veriyorum, beni eleştiremezsin diyor

Ünlü oyuncu Emre Kınay, 'korkuyorum bir telefon gelecek de diziden de kovulacağım diye' şeklinde konuştu

13 Aralık 2013 11:52

Polisler tarafından basılan Duru Tiyatrosu'nun sahibi oyuncu Emre Kınay yaşadıklarını anlattı. Kınay, Türkiye 'de siyasal iktidarın tiyatroya karşı bir tavrı olduğunu iddia etti. Kınay, "İktidar ben sana para veriyorum, beni eleştiremezsin diyor" dedi.

Duru Tiyatrosu'nun sahibi oyuncu Emre Kınay, CNN TÜRK'te Aykırı Sorular'a konuk oldu. Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Kınay, Duru Tiyatrosu'nun polisler tarafından basılmasına, tiyatronun geleceğine yönelik kaygılarına yönelik açıklamalar yaptı. Kınay, "Korkuyorum bir telefon gelecek de diziden de kovulacağım diye...'' ifadesini kullandı

Kınay programda şunları söyledi:

''Tiyatrodan neden çıkarmak istiyorlar bilmiyorum. Sen bana 'Başka tiyatrolara burayı kiraya veriyorsun' diyor. Buraya geldiklerinde bana mı para vermiş acaba? Buranın ışıkçısı var emekçisi var. Yevmiye verirler. Tiyatro konusunda çok ciddi sıkıntı var. Söylemezsem dilsiz şeytan olurum. Çok net siyasal iktidardan tiyatroya tavır var. Kendinden olan ve olmayan şeklinde. Benim inandığım şeydir ahlak. Hafsalanın almadığı bir durum bu. Ben hikaye anlatacağım. Senin istediğin hikayeyi anlatmak zorunluluğum yok ama senin hikayeni anlatabilirim. Bu hikayeni anlattığım için rahatsızsın. Ben sana para vereceğim sen de beni eleştireceksin yok yav. Psikolojik olarak giremiyorum, turne yapamıyorum. Dizi yapıyorum. Orada da korkuyorum. Telefon gelir diziden atarlar diye. Hissettiriyorlar. Korkunun olduğu yerde demokrasi olabilir mi?''

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