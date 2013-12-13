Emre Kınay tiyatrosuna baskın

Tiyatrocu Emre Kınay’ın Kadıköy Anadolu Lisesi içerisinde hayata geçirdiği Duru Tiyatro’nun, ofisi ve Picasso isimli cep sahnesi dün tahliye edildi. Kınay’ın yaptığı maddi masraflarla 2007’de hayata geçirilen tiyatro için o günlerde 10 senelik kontrat imzalanmış ancak dört yıl sonra baskılar yüzünden senelik kontrat yenileme sistemine gidilmişti.

Yeni sistemden hemen sonra da Duru Tiyatro’nun kontratı yenilenmemiş ve tahliye için dava açılmıştı. Tunca Öğreten'in Taraf'ta yer alan habere göre, Dava nihai sonuca varmamasına rağmen dün Kaymakamlık kararı ve kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla tahliye gerçekleştirildi.

Mahkemenin kararını beklemeden tahliyeyi hayata geçiren Kaymakamlık’ı eleştiren Kınay, "Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum, halk devlete haksızlık yaptığında hesabı çatır çatır soruluyor, halktan biri olarak bana devlet haksızlık yaptığında, kim yardım edecek" dedi.

'Bakanlıktan en yüksek maddi yardımı Ali Poyrazoğlu alıyordu'

Duru Tiyatro’nun daha önce mimlenmiş olabileceğine dikkat çeken Kınay, “2007’de ilk kurulduğumuzda, Hamlet oyununa destek almak için Kültür Bakanlığı fonuna başvuruda bulunmuştuk. O yıllarda seçici kurulun başında bir başka özel tiyatro sahibi Ali Poyrazoğlu vardı. Bakanlıktan en yüksek maddi yardımı da yine kendi tiyatrosu alıyordu. O yıllarda bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getirerek bir dava açtım. Mahkeme bizi haklı buldu ve Kültür Bakanlığı’nı konuyla ilgili uyardı. Yıllar sonra başka bir oyun için tekrar başvurduğumuzda, Hamlet ile birlikte bu başvurumuzu yeniden değerlendirdiklerini ve kabul etmediklerini bildiren bir kâğıt gönderdiler. Başvurmadığım bir oyunla ilgili değerlendirme yapmalarından daha komiği, Hamlet’in yardıma uygun bulunmaması olduğuydu. Ondan sonra bize karşı bir yıpratma girişimi olduğunu anlamaya başladık” dedi.

Çocuğumdan çaldım

Emre Kınay’a, eğer mahkeme yürütmeyi durdurma kararını iptal eder ve lehine bir karar verirse ne yapacağını sormamız üzerine, “Tabii ki devam etmek isterim. Sonuçta 300 bin liradan fazla yatırım yaptım. Bu tiyatroyu dizlerimin üzerinde, ellerimle temizleyerek adam ettim. Ancak beni buradan çıkarırlarsa bir daha özel tiyatro falan kurmam. Hevesim kırıldı” cevabını verdi. Bugüne kadar yaptığı masraflarla ilgili tespit davası açtığını da dile getiren Kınay, devletin kendisine 300 bin lira ödemek zorunda olduğunu ve bu para ödenirse çocuğuna bir ev alacağını çünkü onun hakkından çalarak bu tiyatroya masraf yaptığını ifade etti. Duru Tiyatro’nun bulunduğu yerden çıkarılmaması için bugüne kadar yaklaşık 15 bin imza toplandığını belirten Kınay, “Halka çok iş düşüyor. Halk tiyatrosuna sahip çıkmalı. Bu imzaları alıp Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e götüreceğim. Onun sahip çıkacağından şüphem yok” dedi.