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Emre Karayel: Uçakta patlama oldu ve kaptan ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı; ne yalan söyleyeyim, çok korktuk

31 Ekim 2021 17:50

Adanalı oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, “Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk” ifadesini kullandı.

Bir süre kaldığı Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

 

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