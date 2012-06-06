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Spor

Emre Belözoğlu, Zokora'ya dava açtı!

Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Dider Zokora hakkında karşı dava açtı

06 Haziran 2012 21:45

Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Dider Zokora'ya ırkçı sözler sarfeden ancak savcılık tarafından hakkında takipsizlik kararı verilen Emre Belözoğlu, Zokora'ya ''tekme'' dava açtı.

 
Trabzonsporlu Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye verilen Emre Belözoğlu hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. 
 
Bu sefer Emre Belözoğlu, Trabzonsporlu Zokora'ya karşı kasten yaralama suçlamasıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
 
Emre'nin avukatı Mahir Işıkay, maç sırasırda Zokora’nın Emre’ye attığı tekme ile Emre’nin elini sıkmadığını gösteren video ve fotoğraflarda yer aldı dilekçe ile şikayette bulundu.

 

 

 

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