Aykut Kocaman: Emre affedilmez işler yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atletico Madrid'e transfer olan Emre Belözoğlu için, “Kavgaları ve hareketleri affedilir türden değildi. Kırgın değilim ama Emre ile yaşanan tatsızlıkları asla unutamam” dedi.

Emre'nin İspanya'ya transfer olmadan önce kendisiyle konuşmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Emre saha içerisinde çok agresif. Takım arkadaşlarıyla saha içerisindeki kavgaları ve saha dışındaki hareketleri affedilir türden değildi.'' dedi.

'Gitmesi için baskı yapmadım'

''Gitmesi için ben kendisine kesinlikle baskı yapmadım. Bu teknik bir karardı. Bundan sonraki hayatında ona başarılar dilerim. İspanya'ya giderken beni aramadı. Dolayısıyla konuşmadık. Umarım Atletico Madrid'de çok başarılı olur. Kimseye kızgın ve kırgın değilim. Ama Emre ile aramızda yaşanan tatsızlıkları asla unutamam. Çünkü bunlar unutulur ve affedilir cinsten değildi. Ancak bunlar geride kaldı. Artık herkes kendi yolunu çizmeli''