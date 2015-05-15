Emre Belözoğlu saldırıyı anlattı: Fenerbahçe ne büyük kulüpmüş

Spor kamuoyu Emre Belözoğlu’yla Beşiktaşlı olduğu öne sürülen taraftarlar arasındaki kavgayı konuşuyor. Olay, bacanağı Mustafa Çetinkaya’nın mobilya mağazasının açılışına katılmak üzere Galatasaraylı eski futbolcu Orhan Ak ile birlikte Bursa’ya giden Emre Belözoğlu, Eskihisar’dan Yalova feribotuna bindiği sırada gerçekleşti. Şikayetçi olan milli futbolcu bir süre jandarma karakolunda ifade verdi. Uzun süren ifadenin ardından Belözoğlu, Bursa’ya gitmekten vazgeçerek İstanbul’a döndü. Hürriyet'te yer alan habere göre Belözoğlu, "Küfürler duydum. Önce 1 kişiydi. Sonra 6 kişi oldu bir anda. Arabanın Sun Roof’u açık olduğu için sesleri ve küfürleri çok net işittim. Arabadan indim ve ‘Sen benim anamı, eşimi tanıyor musun da küfrediyorsun?’ dedim" ifadeelerini kullandı.

'Trabzon'da öldürmeye çalıştılar, yetmedi'

"Feribotta Beşiktaşlıların olduğunu bilmiyordum. Bindikten sonra sesler gelmeye başladı. Küfürler duydum. Önce 1 kişiydi. Sonra 6 kişi oldu bir anda. Arabanın Sun Roof’u açık olduğu için sesleri ve küfürleri çok net işittim. Arabadan indim ve ‘Sen benim anamı, eşimi tanıyor musun da küfrediyorsun?’ dedim. O anda bir arbede oldu. Kavga çıktı. Bizi önce Trabzon’da öldürmeye çalıştılar. Bu yetmedi. Şimdi de linç etmeye kalkıştılar.

'Fenerbahçe ne kadar büyük bir kulüpmüş'



Tüm bu olanların üzerine hala bir yönetici çıkıyor ve açıklama yapıyor. O kişiye rağmen birçok Beşiktaşlı yönetici beni aradı. ‘Geçmiş olsun’ dediler. Bu çok önemliydi. Fenerbahçe ne kadar büyük bir kulüpmüş. Bu camia ne kadar güçlüymüş. Bu yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anlıyorum. Bu kulübe birçok şey yapıyorlar ama ne olursa olsun asla yıkamıyorlar. Bize daha önce silahla saldıranların yanına bu yaptıkları kar kaldı. Ama Fenerbahçe sonsuza kadar ayakta kalacak. Tüm yaşananlara rağmen gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız."