T24 LogoT24 Logo
Magazin

Emre Altuğ: Acı çekerek boşanıyoruz

Emre Altuğ: Boşanma olayını son ana kadar kimseye duyurmak istemedik ama bugün (dün) davayı açtık, bu karar ikimiz için de çok zordu

07 Ocak 2015 12:25

Çağla Şikel ve Emre Altuğ haklarında çıkan ayrılıyorlar iddialarının ardından dün yaptıkları yazılı bir açıklama ile çift çıkan dedikoduları doğruladı. Altuğ yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın geleceği ve psikolojisi için bunu yapmak zorunda kaldık. Acı çekerek bu boşanma kararını aldık" dedi.

Çıkan haberler üzerine Günaydın'a konuşan Altuğ, iddiaları doğruladı ve boşanma kararını şöyle anlattı:

"Boşanma olayını son ana kadar kimseye duyurmak istemedik. Ama bugün (dün) davayı açtık. Bu karar, ikimiz için de çok zordu. Ancak çocuklarımızın geleceği ve psikolojisi için bunu yapmak zorunda kaldık. Acı çekerek bu boşanma kararını aldık."

 

ETİKETLER

çağla şikelemre altuğayrılıkevlilikboşanmaçocukmankenşarkıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24