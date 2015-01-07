Emre Altuğ: Acı çekerek boşanıyoruz

Çağla Şikel ve Emre Altuğ haklarında çıkan ayrılıyorlar iddialarının ardından dün yaptıkları yazılı bir açıklama ile çift çıkan dedikoduları doğruladı. Altuğ yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın geleceği ve psikolojisi için bunu yapmak zorunda kaldık. Acı çekerek bu boşanma kararını aldık" dedi.

Çıkan haberler üzerine Günaydın'a konuşan Altuğ, iddiaları doğruladı ve boşanma kararını şöyle anlattı:

"Boşanma olayını son ana kadar kimseye duyurmak istemedik. Ama bugün (dün) davayı açtık. Bu karar, ikimiz için de çok zordu. Ancak çocuklarımızın geleceği ve psikolojisi için bunu yapmak zorunda kaldık. Acı çekerek bu boşanma kararını aldık."