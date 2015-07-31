Emrah'ın yazlığında bıçaklı sopalı kavga!

Şarkıcı Emrah Erdoğan’ın Bodrum’daki evinin yer aldığı sitede komşularıyla kavga ettiği iddia edildi. Sanatçının komşularını darp ettiği iddia edilen kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet'in yayımladığı fotoğraflarda, eli bıçaklı bir kadın ve elinde sopa olan bir adamın, sanatçının ailesi üzerine yürüdüğü görülüyor. Kavgayla ilgili sanatçının menajeri Engin Esen bir basın açıklaması yaptı. Menajer, yaşananları şöyle anlattı:

“Emrah’ın İstanbul’da olduğu gün Bodrum’da aynı sitede ikamet eden bazı komşuları tarafından ailesine saldırıda bulunulmuştur. Saldırganlar, Emrah’ın evinin bahçesini talan ederek haneye tecavüz etmişlerdir. Bıçaklı, sopalı kişiler şarkıcının ailesini darp etmiştir. Evde o sırada eşi Sibel Erdoğan, oğlu Elyasa, eşinin kız kardeşleri Seda Kirer, Sema Kirer, eşinin annesi Serpil Topçu ve eşinin yeğeni Kaan Kirer vardı. Olayda Seda Kirer, Sema Kirer ve Kaan Kirer yaralanmıştır.”

İddialara göre kavga, Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’ın yazlık sitenin ortak kullanım alanı olan bahçeye çiçek dikmesinden dolayı çıktı. Komşuları, kendilerinden izinsiz çiçek dikilmesine karşı çıktı ve çiçekleri kopardı.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından, bıçaklı bir kadınla elinde sopa olan bir adam, Emrah’ın ailesine saldırdı. Saldırıda yaralanan Emrah’ın akrabaları, doktor raporu alarak savcılığa başvurdu.

Emrah, kavgayla ilgili şunları söyledi:

“Eşime ve aileme yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum. Konu adli makamlara intikal etmiştir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu çirkin eylemi yapan saldırganların adalet önünde hak edeceği cezayı alacağına inancım tamdır.”