Emrah'ın oğlu Tayfun: Babam nafakamı düşürdü, 'çalış kazan' dedi

21 yıl önce Bursa'daki konserinde tanıştığı bir hayranından Tayfun adında bir oğlu olduğunu öğrenen Emrah'ın oğlunun kendisinden ileride para talep etmemesi için notere götürüp feragatname imzalattığı ortaya çıktı. Emrah ayrıca oğluna her ay verdiği bin TL'lik nafakayı 800 TL'ye düşürdü.

Vatan'a konuşan Emrah'ın oğlu Tayfun, babasıyla ilgili ilginç şeyler anlattı. İşte Tayfun'un açıklamaları:

- Babam bin TL olan nafakamı 800 TL'ye düşürdü. Kestiği 200 TL'yi çalışarak tamamlamamı istedi. Bursa'da Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü ikinci sınıftayım. Okulu bitirmeme 2 yıl var. Bu yüzden de 800 TL'lik nafakanın 2 yıllığını geçen aralık ayında peşin gönderdi. Bursa'dan 80 bin TL'ye ev alarak benden ve nafakamdan bir an önce kurtulmak istedi.

- Bu paraları verdikten sonra avukatlarıyla beraber beni Beşiktaş'taki notere götürdü. Yalnızdım, yanımda kimse yoktu. Noterde bana bir feragatname imzalattı. İmzaladığım kağıda göre, o yaşadığı sürece, ben bir daha ondan hiçbir şekilde yardım ya da para alamayacağım. Galiba babam ondan sürekli para isteyeceğimi düşündü. O öldükten sonra mirastan faydalanıp faydalanmayacağımı ya da mirası başkasının üzerine yapmayacağını ben bilemem. Zaten ben ondan bir şey istemiyorum

Emrah, 21 yıl önce Bursa'daki konserinde tanıştığı hayranı Ebru Çolak'la birlikte olmuştu. Bu ilişkiden dünyaya gelen oğlu Tayfun'u ise 'Bu çocuk benim değil' diyerek reddetmişti. DNA testleri sonucunda 13 yıl önce oğlunu nüfusuna almıştı. Mahkeme Emrah'ın oğluna eğitimi boyunca bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.