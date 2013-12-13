Emrah'ın garsonluk yapan oğlu işten çıkarıldı

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, röportaj verdikten sonra asgari ücretle çalıştığı baklavacı tarafından işten çıkarıldı.

Abullah Malkoç'un Milliyet'te yer alan haberine göre, Bursa Nilüfer’deki bir baklavacıda Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın çalıştığını ortaya çıkaran Polemik gazetesinin haberi önceki gün magazin gündeminin en çok konuşulan haberi oldu. Haberin ardından Tayfun Erdoğan’ın üç aydır asgari ücretle çalıştığı işyerinden çıkartıldığı öğrenildi. Erdoğan ise konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Verdiği röportajda babasını “Şu an yaptığı babalık değil” cümleleriyle eleştiren ve görüşmediklerini ifade eden Tayfun Erdoğan’ın işten kovulmasının ardından iki farklı iddia ortaya atıldı. Birincisi Emrah’ın oğlu Tayfun’u arayarak, “İşi bırak, çalışma. Ben sana aylık ücretini yollarım” dediği, ikincisi ise sanatçının dükkan sahibini arayarak oğlunun işten çıkarılmasını istediği iddia edildi.

‘Para isteme’ anlaşması

5 milyon dolarlık twitter hissesi satın alan şarkıcı Emrah’ın, ‘para istemesin’ diye bu yıl feragatname imzalattığı oğlu Tayfun’un garsonluk yapması dikkat çekti. 23 yıl önce Bursa konserinde tanıştığı hayranı Ebru Çolak’la birlikte olan Emrah, bu ilişkiden dünyaya gelen Tayfun’u kabul etmemişti. Ancak yapılan DNA testleri sonucunda Tayfun’un oğlu olduğu kanıtlanınca Emrah, çocuğunu nüfusuna almak zorunda kalmış ve mahkeme Emrah’ın oğluna eğitim hayatı boyunca nafaka ödemesi kararını vermişti. Gazeteye bir de röportaj veren Tayfun Erdoğan, babası Emrah’a sitem ettiği cümleler yer aldı.