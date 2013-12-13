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Gayrimenkul zengini Emrah'ın oğlu garson oldu

5 milyon dolarlık Twitter hissesi alan şarkıcı Emrah'ın, 'para istemesin' diye feragatname imzalattığı oğlu Tayfun, Bursa'da garsonluk yapmaya başladı

13 Aralık 2013 12:31

Şarkıcı Emrah Erdoğan'ın 13 yıl önce nüfusuna aldığı 21 yaşındaki oğlu Tayfun Erdoğan, Bursa'da bir pastanede garsonluk yapmaya başladı. Son olarak Twitter'ın 5 milyon dolarlık hissesini satın alan, sahibi olduğu gayrimenkullerden her ay 250 bin dolar elde ettiği iddia edilen Emrah'ın oğlu Tayfun, aylık 800 TL maaşla çalışıyor.

Pastanede servis yapan, masaları ve tezgahları temizleyen Tayfun'u Bursa'da yayınlanan Polemik Gazetesi görüntüledi. Erdoğan “Babamla görüşmüyoruz, o konu kapandı. 2 yıl önceki görüşmelerimiz belki kendisi için reklam amaçlıydı. 7 ay önce feragatname için bir araya geldik. O günden sonra yok. Eskiden de babam mı vardı sanki. İçimde ona karşı bir şeyler bitti. Artık ona güvenmiyorum” dedi. Emrah, 23 yıl önce Bursa konserinde tanıştığı Ebru Çolak'la birlikte olmuştu, bu ilişkiden dünyaya gelen oğlu Tayfun'u reddetmişti. Ancak DNA testleri sonucu oğlunu nüfusuna almıştı. Mahkeme Emrah'a oğlunun eğitimi için bin TL nafaka ödemesine karar vermişti. Emrah, üniversiteyi bitirmesine iki yıl kalan oğluna bu parayı peşin vermiş, 'Benden para isteme' diye feragatname imzalatmıştı.

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