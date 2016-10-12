Emrah Serbes'in yeni kitabı 'Müptezeller' 21 Ekim'de raflarda

Emrah Serbes'in yeni kitabı 'Müptezeller' İletişim Yayınları'ndan 21 Ekim'de çıkacak.

Emrah Serbes'in "Uğultuların, yoksunluğun ve kaybeden delikanlıların romanı" olarak tanımladığı yeni kitabı "dünyaya katlanamayan, kendine gömülen çocukları haykırarak" anlatacak.

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Emrah Serbes kimdir?

1981 Yalova doğumlu. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu yarım bıraktı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında BirGün gazetesi için söyleşiler kaleme aldı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı, Hayvan dergisinin Ankara muhabirliğini yaptı. Kitapları: Her Temas İz Bırakır (roman, 2006), Son Hafriyat (roman, 2008), Erken Kaybedenler (hikâye, 2009), Hikâyem Paramparça (seçki, 2012), Deliduman (roman, 2014), Müptezeller (roman, 2016).