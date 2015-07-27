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Kültür-Sanat

Emrah Serbes yazarlığı bıraktı

'Her gün çocukların öldürüldüğü bu ülkede ne yazabilirim'

27 Temmuz 2015 03:50

Diziye uyarlanan ‘Behzat Ç.’ romanının yazarı Emrah Serbes, yazarlığı bıraktığını açıkladı. Serbes Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yazarlığı bıraktım. Her gün çocukların öldürüldüğü bu ülkede ne yazabilirim. İki sene sadece boksla ilgileneceğim" dedi.

Emrah Serbes, Gezi Parkı protestolarından bu yana muhalef tavrıyla tanınmış hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı.

Emrah Serbes'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

 

Yazarlığı bıraktım. Her gün çocukların öldürüldüğü bu ülkede ne yazabilirim. İki sene sadece boksla ilgileneceğim. pic.twitter.com/UDlerxfdj2

— Emrah Serbes (@EmrahSerbes) 26 Temmuz 2015

 

 

 Emrah Serbes kimdir?

 

1981 Yalova doğumlu. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu yarım bıraktı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında BirGün gazetesi için söyleşiler kaleme aldı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı, Hayvan dergisinin Ankara muhabirliğini yaptı. İletişim Yayınları tarafından yayımlanmış iki Behzat Ç. romanı, Her Temas İz Bırakır (2006), Son Hafriyat (2008); bir hikâye kitabı Erken Kaybedenler (2009) ve serbest metinleriyle hikâyelerinden oluşan bir seçki Hikâyem Paramparça (2012) bulunmaktadır. Deliduman (2014) yine İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

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