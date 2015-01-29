EMO: Esenyut'ta ölüme davet çıkaran yüksek gerilim var

İstanbul Esenyurt’ta yüksek gerilim hatlarının sebep olduğu ölümler TMMOB’yi harekete geçirdi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden elektrik-elektronik ve iş güvenliği uzmanı mühendisler Yusuf Gündoğan, Kemal Özoğuz ve Pınar Hocaoğulları, Saadetdere ve Namık Kemal Mahalleleri’nde incelemeler yaptı. Elektrik mühendislerinin hazırladığı rapora göre yerleşim alanları elektrik akımına maruz kalıyor nemli ve yağışlı havalarda ise çatı, baca, anten gibi iletkenler de yangın ve ölümlere davetiye çıkarıyor. Bölgedeki yüksek gerilim hatlarına ilişkin rapor hazırlayan mühendisler, iletim hatlarının yer altına alınması gerektiğini açıkladı.

7 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta mahallelerin üzerinden geçen yüksek gerilim hatları nedeniyle at arabasıyla yoldan geçen hurdacı ve atları, çatıyı onarmak için çatıya çıkan bir işçi, anteni tamir etmek için çatıya çıkan bir vatandaş, çamaşırları çatıya asarken bir kadın, çatıda kuş besleyen bir genç ve geçtiğimiz aylarda Doğa Hastanesinin yan duvarındaki tabela için çalışan 17 yaşındaki İşçi Eren Eroğlu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Son olarak ise 21 Ocak’ta baca temizliği için evin çatısına çıkan 37 yaşındaki Haydar Sarı elektrik akımının kurbanı oldu. Şiddetli patlama sonucu evde hasar oluşurken Sarı’nın hamile olan eşinin yüzü yandı. Yaşanan ölümlerin ardından mahalleliler evlerinin balkonunda oturmaya korkar hale geldi.

Saadetdere ve Namık Kemal Mahallelerine dair rapor hazırlayan elektrik mühendisleri, elektriğin güvenli dağıtımı için gereken uzun vadeli altyapının olmadığını, planlama ve denetimlerin de yanlış yapıldığını söyledi. Mühendisler yapı üzerinden geçen yüksek gerilim iletim hatlarının yapıya yatay ve düşeyde yaklaşma mesafelerinin Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olmadığına da dikkat çekti. Mühendisler, “Özellikle yağış nedeniyle meydana gelen deşarj 7 ev ve evlerde bulunan elektrik-elektronik cihazların zarar görmesine sebep oldu” dedi. Mühendisler ayrıca, hat altındaki konutlarda yaşayanların sürekli elektromanyetik alan etkisinde kalarak kanser riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

‘Esenyurt Belediyesi suç işliyor’

Evrensel'den Tolga Alp Turgut'un haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin vatandaşlara gönderdiği ihbarnamelerin, sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ifade eden iş güvenlik uzmanı mühendisler, “Güzergah koridorunda yapılaşmaya müsaade edilmemelidir. İrtifak alanları tapu kayıtlarında mevcut olduğundan izin ve ruhsat vererek imar mevzuatına aykırı hareket eden Esenyurt Belediyesi suç işliyor” dedi.

HDP İstanbul milletvekili Levent Tüzel de, konuyu meclis gündemine taşıdı. Mecliste yaptığı konuşmada, bakanlığın da belediyenin de sorumluluğuna dikkat çekerek, yüksek gerilim hattı iletim kablolarının yer altına taşıması gerektiğini ifade etti.

Önlem alınmadı

TMMOB elektrik mühendislerinin hazırladığı raporda Esenyurt’ta bulunan Özel Doğa Hastanesinin irtifak koridorunun içinde kaldığı ve hat güvenliğini ihlal ettiği belirlendi. Hastanenin TEİAŞ’tan izin ve gerekli güvenlik önlemlerini almadığını tespit eden mühendisler, oluşan güvenlik ihlali nedeniyle can ve mal kaybının meydana gelebileceğine dikkat çekti. 31 Ekim 2013 tarihinde 17 yaşındaki İşçi Eren Eroğlu, Özel Doğa Hastanesinin “HOSPİTAL” yazılı tabela montajını yaparken hastanenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetmişti.